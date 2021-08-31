Член Патриаршего совета Тарас Ламах избран новым президентом Союза адвокатов Украины

За свою профессиональную и общественную деятельность Ламах Тарас имеет много наград, среди которых орден Святого равноапостольного князя Владимира Великого ІІІ степени Фото: пресс-служба САУ

По результатам работы съезда был сформирован новый состав правления союза: президентом стал Ламах Тарас, а вице-президентами избрали члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского, доктора юридических наук, экс-президента САУ Александра Дроздова, руководителя секретариата Национальной ассоциации адвокатов Украины Вадима Красника, главу Совета адвокатов Закарпатской области Алексея Фазекоша, председателя Совета адвокатов Ровенской области Сергея Удовиченко, заслуженного юриста Украины Ольгу Жуковскую, адвокатов Виталия Сердюка и Радмилу Гревцову. По представлению Тараса Ламаха были проголосованы также изменения в устав союза, которые позволят оптимизировать и осовременить его работу.

Фото: пресс-служба САУ

Ламах Тарас учился в Академии адвокатуры Украины, имеет степень доктора философии, кандидат юридических наук, автор многих научных работ. Его монография "Досудебное расследование массовых беспорядков, организационные и правовые аспекты" используется как учебное пособие студентами и учеными-юристами. Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью получил в 2007 году. В 2014-м возглавил комитет защиты прав и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины. На сегодня возглавляет спортивный комитет НААУ. Он имеет также спортивное образование – магистр Национального университета физического воспитания и спорта, победитель различных соревнований, КМС по боксу, занимается тренерской деятельностью.

Фото: пресс-служба САУ

Тарас Ламах имеет значительный организаторский опыт. С 2005 года работал в органах местного самоуправления Киевской области, в частности, возглавлял депутатские комиссии, имеет почетную награду Киевского областного совета "За многолетнюю добросовестную депутатскую деятельность". За свою профессиональную и общественную деятельность Ламах Тарас имеет много наград, среди которых орден Святого равноапостольного князя Владимира Великого ІІІ степени, орден "Выдающийся адвокат Украины", медаль "За заслуги в развитии адвокатуры". Тарас Ламах ведет популярный блог в Facebook, подписывайтесь и будьте в курсе последних юридических новостей: https://www.facebook.com/advokat.lamakh.

Фото: пресс-служба САУ

В своей речи на съезде Тарас Ламах отметил, что для него большая честь быть избранным президентом союза – организации, стоявшей у истоков Украинского государства, украинской адвокатуры, правовой системы Украины. Большой честью также является возможность работать с такой уважаемой и профессиональной командой, решать вопросы обновления и осовременивания деятельности организации.

"Благодарен всем за избрание меня президентом САУ. Воспринимаю это как доверие от коллег, которое должен оправдать, как новое испытание на своем жизненном пути, которому нужно будет отдать много сил и времени", – сказал Ламах Тарас.

Фото: пресс-служба САУ

Союз адвокатов Украины внес значительный вклад в становление института адвокатуры как составного звена правовой системы Украины, активно участвовал в формировании современного законодательства Украины, законодательном урегулировании деятельности адвокатуры и усилении защиты прав и законных интересов адвокатов.