Дело против черниговского полковника, на домогательства которого жаловалась сотрудница военкомата, пытались закрыть – адвокат

"В июле случилось так, что уголовное дело закрывали якобы из-за отсутствия признаков преступления. Хотя за полтора месяца до этого проект подозрения направляли на согласование прокурору. Не могу сказать, что я как адвокат удовлетворена расследованием дела. Нам дважды меняли следователей. На расследование ушло много времени. Мы ходатайствовали об истребовании доказательств, допросе свидетелей, то есть сделали большую часть работы. Не ждали, пока следствие расследует и вручит подозрение – мы работали параллельно", – сказала Веремий.

По ее словам, Деркач участвовала в следственном эксперименте, где подтвердилось все, о чем она говорила ранее "до мельчайших деталей и мелочей".

"Я подала жалобу в суд, обращалась в прокуратуру. Не дожидаясь судебного процесса, прокурор своим постановлением отменил закрытие производства. Если дело снова закроют, мы снова будем обжаловать это решение", – отметила адвокат.

Деркач рассказала, что после служебного расследования ей и Криворучко советовали сменить место работы.

"Я на это не соглашалась и благодаря огласке осталась работать на своем месте. Чувствую себя более спокойной... В общем, жизнь налаживается. Все утихает, забывается. Сначала было острое неприятие, особенно среди коллег-мужчин: мол, зачем была нужна эта огласка? Но сейчас у них другая позиция – просто молчать и служить, как будто все нормально и нужно забыть о том случае", – отметила военнослужащая.

По данным hromadske, дело было внесено в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалифицией по ст. 154 статьи Уголовного кодекса (принуждениие к вступлению в половую связь без добровольного согласия). После этого Криворучко написал рапорт на увольнение и подал иск о защите чести и достоинства.

"К счастью, его исковое заявление судья не удовлетворила. На апелляцию Криворучко не подавал. Решение вступило в силу", – сообщила Деркач.