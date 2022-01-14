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Дело против черниговского полковника, на домогательства которого жаловалась сотрудница военкомата, пытались закрыть – адвокат

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В январе прошлого года Криворучко уволили в запас
В январе прошлого года Криворучко уволили в запас
Фото: mil.gov.ua

Летом 2021 года дело в отношении бывшего военного комиссара Черниговского областного военкомата, полковника Александра Криворучко пытались закрыть из-за отсутствия признаков преступления. Об этом в интервью hromadske 13 января рассказала Татьяна Веремий, адвокат сотрудницы Черниговского облвоенкомата Ольги Деркач, которая обвинила своего начальника в домогательствах.

"В июле случилось так, что уголовное дело закрывали якобы из-за отсутствия признаков преступления. Хотя за полтора месяца до этого проект подозрения направляли на согласование прокурору. Не могу сказать, что я как адвокат удовлетворена расследованием дела. Нам дважды меняли следователей. На расследование ушло много времени. Мы ходатайствовали об истребовании доказательств, допросе свидетелей, то есть сделали большую часть работы. Не ждали, пока следствие расследует и вручит подозрение – мы работали параллельно", – сказала Веремий.

По ее словам, Деркач участвовала в следственном эксперименте, где подтвердилось все, о чем она говорила ранее "до мельчайших деталей и мелочей".

"Я подала жалобу в суд, обращалась в прокуратуру. Не дожидаясь судебного процесса, прокурор своим постановлением отменил закрытие производства. Если дело снова закроют, мы снова будем обжаловать это решение", – отметила адвокат.

Деркач рассказала, что после служебного расследования ей и Криворучко советовали сменить место работы.

"Я на это не соглашалась и благодаря огласке осталась работать на своем месте. Чувствую себя более спокойной... В общем, жизнь налаживается. Все утихает, забывается. Сначала было острое неприятие, особенно среди коллег-мужчин: мол, зачем была нужна эта огласка? Но сейчас у них другая позиция – просто молчать и служить, как будто все нормально и нужно забыть о том случае", – отметила военнослужащая.

По данным hromadske, дело было внесено в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалифицией по ст. 154 статьи Уголовного кодекса (принуждениие к вступлению в половую связь без добровольного согласия). После этого Криворучко написал рапорт на увольнение и подал иск о защите чести и достоинства.

"К счастью, его исковое заявление судья не удовлетворила. На апелляцию Криворучко не подавал. Решение вступило в силу", – сообщила Деркач.

Контекст:

В середине января 2021 года Деркач сообщила журналистам о домогательствах со стороны своего начальника Криворучко. Женщина рассказала, что неприемлемые знаки внимания от Криворучко начала получать в 2016 году. По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться, хватал за грудь и мог просунуть руку в область гениталий, когда Деркач заходила в его кабинет по рабочим вопросам. После публикации рассказа Деркач в СМИ Генштаб Вооруженных сил поручил начать проверку.

30 января указом главнокомандующего Вооруженными силами Украины Криворучко уволили в запас.

Теги: Украина, прокуратура, следствие, военкомат, расследование, женщины, подозрение, домогательства, жалоба
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