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Денисова призвала чиновников помочь женщине, которая оставила девятерых детей у здания мэрии Кривого Рога

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Денисова: Из-за того, что не смогла предоставить справку о заработной плате мужа, с которым официально не развелась, выплаты ей не оформили
Денисова: Из-за того, что не смогла предоставить справку о заработной плате мужа, с которым официально не развелась, выплаты ей не оформили
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Днепропетровской области чиновники отказали многодетной матери во временном устройстве детей в приют из-за отсутствия мест. Об этом она написала 18 ноября в Facebook.

"По объяснению матери, она переехала из Кривого Рога в поселок Широкое Днепропетровской области. В целях оформления выплат, предусмотренных законодательством для многодетных семей, она обратилась в службу по делам детей Широковской поселковой территориальной общины. Из-за того, что не смогла предоставить справку о заработной плате мужа, с которым официально не развелась, выплаты ей не оформили", – написала омбудсмен.

Соцслужбы предложили жензине написать отказ от девяти детей, после этого побещали устроить их в приют.

"Обращаюсь к исполняющему обязанности городского головы Кривого Рога и главе Широковской поселковой общины с требованием выяснить ситуацию и принять меры, направленные за защиту прав и интересов детей, предоставление многодетной семье, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, соответствующей помощи и поддержки", – заявила Денисова.

Она добавила, что сейчас дети находятся в одном из заведений социальной защиты.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/431895704958374

Контекст:

Жительница Днепропетровской области 15 ноября оставила девятерых своих детей у здания мэрии Кривого Рога. Самому младшему из них три года.

"Дети были с вещами и свидетельствами о рождении. Они рассказали, что мама оставила их здесь, а сама пошла с сожителем вроде бы искать, где они будут жить", – рассказала специалист службы по делам детей исполкома Криворожского горсовета Юлия Еланцева.

Многодетная мать объяснила, что решилась на такой поступок, потому что не может прокормить детей. "Я не враг своим детям. Я знаю, что государство как минимум их прокормит, тем более там семь пацанов растет, они будут защищать Украину", – сказала она.

Теги: Украина, Кривой Рог, Людмила Денисова, Днепропетровская область, горсовет, дети, чиновники, омбудсмен, выплаты, женщины, мать
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