Денисова призвала чиновников помочь женщине, которая оставила девятерых детей у здания мэрии Кривого Рога

Денисова: Из-за того, что не смогла предоставить справку о заработной плате мужа, с которым официально не развелась, выплаты ей не оформили Фото: Людмила Денісова / Facebook

"По объяснению матери, она переехала из Кривого Рога в поселок Широкое Днепропетровской области. В целях оформления выплат, предусмотренных законодательством для многодетных семей, она обратилась в службу по делам детей Широковской поселковой территориальной общины. Из-за того, что не смогла предоставить справку о заработной плате мужа, с которым официально не развелась, выплаты ей не оформили", – написала омбудсмен.

Соцслужбы предложили жензине написать отказ от девяти детей, после этого побещали устроить их в приют.

"Обращаюсь к исполняющему обязанности городского головы Кривого Рога и главе Широковской поселковой общины с требованием выяснить ситуацию и принять меры, направленные за защиту прав и интересов детей, предоставление многодетной семье, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, соответствующей помощи и поддержки", – заявила Денисова.

Она добавила, что сейчас дети находятся в одном из заведений социальной защиты.