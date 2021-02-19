Детский омбудсмен Кулеба поддерживает запрет TikTok в Украине

В Украине заговорили о запрете соцсети TikTok после того, как в Киевской области две школьницы, посмотрев ролик в соцсети, решили выпить по 40 таблеток "Дротаверина". Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба рассказал, что ему звонила директор одной из школ под Киевом и сказала, что собрала более 10 тыс. подписей от учителей и родителей о запрете TikTok.

Кулеба считает, что в TikTok нет контроля над вредным для детей контентом Фото: EPA

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба поддерживает запрет в Украине соцсетей, в которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети TikTok. Об этом он сказал в комментарии УНН.

"Хочу вам сказать, что буквально сегодня днем мне звонила директор одной из школ под Киевом, и она сказала, что только они собрали более 10 тыс. подписей от учителей и родителей о запрете TikTok", – сообщил Кулеба.

Он отметил, что соответствующая практика на сегодня существует и в других странах, например в США или в Италии.

"Однозначно я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые, и вопрос контроля поднимался. Но это должен делать провайдер – владелец TikTok должен так же, как в Facebook или YouТube, контролировать контент и не позволять обнародования деструктивного контента. Этого как раз в TikTok и нет", – отметил омбудсмен.

Говоря о том, возможно ли установить запрет TikTok на законодательном уровне, омбудсмен отметил, что это вопрос парламента.

"Кто-то должен подать законопроект. Я не имею таких полномочий подавать, поэтому здесь должен кто-то из парламента подать законопроект. Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена", – сказал он.

Заявление Кулебы последовало за инцидентом в Киевской области, где две школьницы после просмотра ролика в TikTok выпили по 40 таблеток "Дротаверина". 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя – находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.