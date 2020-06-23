Директор частной школы Романенко: Советую родителям интересоваться, есть ли частный детсад или школа в реестре лицензированных учебных заведений

Романенко: Люди, которые идут в образовательный бизнес, должны понимать, что им доверяют самое ценное – жизнь детей Фото: pixabay.com

В 2013 году учебному заведению в Украине было сложнее получить лицензию, чем сегодня, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявила директор учебно-воспитательного центра (УВЦ) "Розумка" Людмила Романенко.

"Нам предстояло защитить свои программы, ведь государственный стандарт мы берем как основу. Для школы полного дня такой программы маловато, поэтому мы добавляем различные интересные уроки, у нас много авторских программ. Например, в расписании есть шахматы или урок чтения. Но это не обычный урок. Предполагается, что ребенок приносит свою книгу и читает то, что ему интересно. Потом дети делятся впечатлениями. И мы уже видим позитивный эффект от такого чтения. Но изначально было сложно доказать, что все это важно и может работать. А когда пришло время продлевать лицензию (нам выдавали ее на пять лет), тогда уже условия были гораздо проще. Настолько на законодательном уровне все изменилось за это время", – отметила она.

УВЦ "Розумка" входит в реестр лицензированных учебных заведений Украины и работает по всем установленным стандартам безопасности, неся юридическую ответственность. Это должно касаться всех предпринимателей, которые оказывают образовательные услуги, считает Романенко.

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"Должен быть (и у нас он есть) технический отчет специалиста о готовности здания и всех помещений, где находятся дети, о соответствии требованиям безопасности – эпидемической, пожарной и так далее. А у различных кружков, которые называют себя садами, такого нет", – рассказала она.

Она уверена, что люди, которые идут в образовательный бизнес, должны понимать, что им доверяют самое ценное – жизнь детей.

"Я бы советовала родителям интересоваться, есть ли частный детсад или школа в реестре лицензированных учебных заведений. Это не секретная информация. Лицензия подразумевает соблюдение целого ряда норм и правил. Важно помнить, что у нас много недобросовестных людей, которые хотят много денег за свои услуги и при этом не хотят платить налоги. Как это преодолеть? Наверное, пока без контроля сверху мы не справимся", – подчеркнула директор.