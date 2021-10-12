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Директор школы Романенко: Раньше говорили в школах: не бегай, не кричи, будь смирным. Сейчас мы понимаем, насколько важно во всем проявлять терпение, не ругать детей

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Романенко рассказала об изменениях, которые происходят в школах
Романенко рассказала об изменениях, которые происходят в школах
Фото: depositphotos.com

Директор учебно-воспитательного центра "Розумка" Людмила Романенко считает, что в системе школьного образования наблюдается тенденция отхода от устаревших норм отношения к ребенку. Об этом она рассказала в интервью изданию "ГОРДОН".

"Мы все больше отходим от старых советских норм по отношении к ребенку. Раньше говорили в школах: не бегай, не кричи, будь смирным. Сейчас мы понимаем, насколько важно во всем проявлять терпение, не ругать детей. Мы все разные, с разными способностями и интересами. У кого-то не получается математика, зато он хорошо рисует. Важно заинтересовать ребенка тем, что ему нравится, но при этом преподнести и учебный материал. Например, мы для этого даже разработали комплексное занятие для начальной школы – математика через рисование. Ребенок рисует, а потом отвечает на вопросы: сколько цветов он использовал, сколько предметов нарисовал – и таким образом через любимое увлечение развивает математические навыки и способности", – рассказала она.

Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей. Читайте полный текст интервью

Контекст:

В сентябре 2017 года Рада приняла закон "Об образовании", которым запустила реформу образования, ее очередной этап стартует 1 сентября 2022 года, когда по стандартам "Новой украинской школы" начнут учиться пятиклассники. 

В 2018 году Кабмин Украины утвердил новый стандарт начального образования, в 2020-м – среднего образования. Ключевое в этой реформе для школьников касается касается подходов к обучению и содержанию образования, сказано на сайте Министерства образования и науки Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: образование, реформы, дети, школьники, школы, ребенок, Людмила Романенко
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