Директор школы Романенко: Раньше говорили в школах: не бегай, не кричи, будь смирным. Сейчас мы понимаем, насколько важно во всем проявлять терпение, не ругать детей

"Мы все больше отходим от старых советских норм по отношении к ребенку. Раньше говорили в школах: не бегай, не кричи, будь смирным. Сейчас мы понимаем, насколько важно во всем проявлять терпение, не ругать детей. Мы все разные, с разными способностями и интересами. У кого-то не получается математика, зато он хорошо рисует. Важно заинтересовать ребенка тем, что ему нравится, но при этом преподнести и учебный материал. Например, мы для этого даже разработали комплексное занятие для начальной школы – математика через рисование. Ребенок рисует, а потом отвечает на вопросы: сколько цветов он использовал, сколько предметов нарисовал – и таким образом через любимое увлечение развивает математические навыки и способности", – рассказала она.

Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей. Читайте полный текст интервью