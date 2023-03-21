Для получения гражданства Украины нужно будет сдавать тест на знание истории, Конституции и украинского языка

Инициатором законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. За проголосовал 281 депутат.

Принятый документ вносит изменения в законы Украины "О гражданстве " и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и предусматривает, что соискатели украинского паспорта должны знать основы истории, Конституции страны и владеть государственным языком.

Так иностранец / лицо без гражданства, желающие получить украинское гражданство, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

В то же время принятый документ вводит особые условия для лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, представляющих государственный интерес для нее, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, в том числе награжденных государственной наградой, или получивших вид на временное проживание.

Они имеют право на получение гражданства Украины без удостоверения уровня владения государственным языком. Такие лица обязаны овладеть украинским на уровне, определенном законодательством, в течение двух лет со дня обретения гражданства Украины.

Законопроект предусматривает, что невыполнение обязательств по сдаче экзаменов является основанием для потери гражданства.