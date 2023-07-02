Для специализированого лечения в клиники США и восьми стран Европы отправили еще 35 украинцев – Минздрав

В Минздраве рассказали, из каких регионов Украины пациентов отправили на лечение за границу Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Плюс 35 украинцев доставлены на специализированное лечение в европейские клиники. [...] Их приняли на лечение медучреждения Австрии, Чехии, Дании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швейцарии и США", – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что эвакуированы пациенты с минно-взрывными ранениями, с онкологией, а также 15-летняя девочка с тяжелыми ожогами.

"Среди них есть люди из Киевской, Львовской, Винницкой, Днепровской областей и прифронтовых территорий, которые пострадали в результате вражеских обстрелов. Все они нуждаются в продолжении специализированного лечения и дальнейшей реабилитации", – объяснили в ведомстве.

По данным Минздрава, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года благодаря сотрудничеству с партнерами удалось направить на лечение 3897 украинцев.