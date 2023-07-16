Дневник оккупации херсонца Клочко: Орки приехали на производство. Что-то искали, выломали все двери, попереворачивали все и оставили фирменный знак – пирамидку дерьма

16 июля 2022 года, суббота

Были на улице, возле памятника Тарасу Шевченко видим надпись желтой и голубой краской: "ВСУ рядом, в 10 км, какой "референдум"?" Настроение улучшилось, вечером ее не было, значит, подполье работает.

Стало известно, что оккупанты резко сократили выдачу так называемой гуманитарки. Мотив такой: материальную помощь вам платим, поэтому покупайте товары в магазинах. Или получайте рашистский паспорт и переходите на нашу пенсию. Настойчиво предлагают регистрировать предприятия в новообразованной "налоговой службе" и платить налоги в росбюджет.

Приходили и на наше предприятие, одна курва сдала мою фамилию и название фирмы. Но, к счастью, мы остановили производство. Это не помешало оркам приехать на производство. Что-то искали, выломали все двери, попереворачивали все вверх дном. Перелапали личные вещи, поразбрасывали бумаги. В кабинете начальника хозяйственного отдела оставили свой фирменный знак – пирамидку дерьма. Туалет рядом, в трех метрах. Там есть вода и бумага. Но "большая и светлая" Раша не ищет легких путей...

Хочу отметить, что все ценные учредительные документы, системные блоки, оргтехнику мы заранее вывезли и спрятали в надежном месте. Жаль сейфа, он пустой, надо было его не запирать, но я, старый дурак, его закрыл. Открыть его не смогли, но повредили замок. Ничего, купим новый. Забрали интернет-роутер, но блок памяти был в другом, надежном, месте. Там мы смогли просмотреть, как они заходили на предприятие, сколько пробыли времени.

Предыдущая запись в дневнике – 10 июля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом