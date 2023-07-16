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Дневник оккупации херсонца Клочко: Орки приехали на производство. Что-то искали, выломали все двери, попереворачивали все и оставили фирменный знак – пирамидку дерьма

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Предприятие, которым руководил Клочко
Предприятие, которым руководил Клочко
Фото из архиво Клочко

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, по 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 16 июля 2022 года.

16 июля 2022 года, суббота

Были на улице, возле памятника Тарасу Шевченко видим надпись желтой и голубой краской: "ВСУ рядом, в 10 км, какой "референдум"?" Настроение улучшилось, вечером ее не было, значит, подполье работает.

Стало известно, что оккупанты резко сократили выдачу так называемой гуманитарки. Мотив такой: материальную помощь вам платим, поэтому покупайте товары в магазинах. Или получайте рашистский паспорт и переходите на нашу пенсию. Настойчиво предлагают регистрировать предприятия в новообразованной "налоговой службе" и платить налоги в росбюджет.

Приходили и на наше предприятие, одна курва сдала мою фамилию и название фирмы. Но, к счастью, мы остановили производство. Это не помешало оркам приехать на производство. Что-то искали, выломали все двери, попереворачивали все вверх дном. Перелапали личные вещи, поразбрасывали бумаги. В кабинете начальника хозяйственного отдела оставили свой фирменный знак – пирамидку дерьма. Туалет рядом, в трех метрах. Там есть вода и бумага. Но "большая и светлая" Раша не ищет легких путей...

Хочу отметить, что все ценные учредительные документы, системные блоки, оргтехнику мы заранее вывезли и спрятали в надежном месте. Жаль сейфа, он пустой, надо было его не запирать, но я, старый дурак, его закрыл. Открыть его не смогли, но повредили замок. Ничего, купим новый. Забрали интернет-роутер, но блок памяти был в другом, надежном, месте. Там мы смогли просмотреть, как они заходили на предприятие, сколько пробыли времени.

Предыдущая запись в дневнике – 10 июля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Херсон, оккупация, война России против Украины, Петр Клочко, дневник херсонца
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