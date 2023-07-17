Дневник оккупации херсонца Клочко: По Чернобаевке наши бьют и днем, и ночью. Есть попадания в места расположения орков. Это нас вдохновляет

17 июля 2022 года, воскресенье

Организовал надежных ребят, купили навесные замки, наварили кольца, позапирали двери в офис и производственные помещения.

По Чернобаевке наши бьют и днем, и ночью. Есть адресные попадания в места компактного расположения орков. У них потери личного состава. Это нас вдохновляет.

Еще новость – гауляйтер Сальдо разрешает не оплачивать коммунальные услуги. Типа потом разберемся, потому что все счета коммунальных служб – от Украины. И правда, через несколько дней нашел в дверях сообщение от облэнерго о необходимости явиться в отдел учета и получить новые платежные реквизиты. Конечно же, российские. Никуда не пошел, решили переждать, может, пронесет, потому что большинство горожан уехали и квартиры стоят пустые. Кстати, платежки на мой электронный адрес от облэнерго и "Нафтогазу" приходили регулярно и я их оплачивал.

Предыдущая запись в дневнике – 16 июля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом