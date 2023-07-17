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Дневник оккупации херсонца Клочко: По Чернобаевке наши бьют и днем, и ночью. Есть попадания в места расположения орков. Это нас вдохновляет

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Клочко: В Чернобаевке россияне несут потери
Клочко: В Чернобаевке россияне несут потери
Скриншот: ТСН / YouTube

"ГОРДОН" продолжает серию публикаций из дневника Петра Клочко, жителя Херсона, который прожил в российской оккупации 260 дней. Записи охватывают период с 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, по 29 ноября 2022 года, когда город освободили Вооруженные силы Украины и началось восстановление Херсона. Редакция публикует дневник в те дни, когда его автор делал заметки. Сегодня мы представляем читателям запись от 17 июля 2022 года.

17 июля 2022 года, воскресенье

Организовал надежных ребят, купили навесные замки, наварили кольца, позапирали двери в офис и производственные помещения.

По Чернобаевке наши бьют и днем, и ночью. Есть адресные попадания в места компактного расположения орков. У них потери личного состава. Это нас вдохновляет.

Еще новость – гауляйтер Сальдо разрешает не оплачивать коммунальные услуги. Типа потом разберемся, потому что все счета коммунальных служб – от Украины. И правда, через несколько дней нашел в дверях сообщение от облэнерго о необходимости явиться в отдел учета и получить новые платежные реквизиты. Конечно же, российские. Никуда не пошел, решили переждать, может, пронесет, потому что большинство горожан уехали и квартиры стоят пустые. Кстати, платежки на мой электронный адрес от облэнерго и "Нафтогазу" приходили регулярно и я их оплачивал.

Предыдущая запись в дневнике – 16 июля 2022 года.

Больше информации об авторе дневника в интервью: Херсонец Клочко о жизни в оккупации: Предчувствия, что русские бросят город и уйдут, не было. По своим каналам они говорили, что будут биться за каждый дом

Теги: Херсон, оккупация, война России против Украины, Чернобаевка, Петр Клочко, дневник херсонца
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