Доцент одесского университета принял участие в конференции российской "Общественной палаты Крыма" – СМИ

Преподаватель исторического факультета Одесского национального университета им. Мечникова Александр Пригарин принял участие в онлайн-конференции "Наследие Кирилла и Мефодия на перекрестке культур". Об этом сообщило издание "Крым.Реалии".

12 июня доцент написал на своей странице в Facebook: "С праздником, братья и сестры" Фото: Александр Пригарин / Facebook

Доцент кафедры археологии и этнологии Одесского национального университета им. Мечникова Александр Пригарин принял участие в онлайн-конференции "Наследие Кирилла и Мефодия на перекрестке культур", модератором мероприятия выступил член "Общественной палаты России от Крыма" Иван Абажер, сообщило издание "Крым.Реалии" 22 июня.

Эту информацию Пригарин подтвердил. По его словам, общение проходило по видеосвязи.

"Я говорил о результатах проекта по изучению праздника Кирилла и Мефодия, который мы вели вместе с нашими болгарскими друзьями, коллегами. И говорил о том результате, который был издан в двухтомнике в 2015 году. То, что меня попросили сделать мои ученики, рассказать о проекте, как он реализовывался как антропологический проект", – прокомментировал преподаватель.

По словам ученого, людей, которые его пригласили, он знает уже 20 лет.

"Они впервые, по понятным причинам, за последние годы меня пригласили, и я не отказался", – отметил Пригарин.

На странице доцента в Facebook 12 июня опубликован пост, в котором написано: "С праздником, братья и сестры".

Судя по комментариям под постом, речь идет о государственном празднике День России, который отмечается в РФ с 1992 года.

В феврале 2014 года началось военное вторжение России на территорию АР Крым. 16 марта 2014-го там состоялся нелегитимный референдум, в ходе которого, по данным Москвы, более 96% участников проголосовали за вхождение в состав РФ.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.