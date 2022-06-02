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Дорожный знак "На х...й, опять на х...й, в Россию на х...й" продали на аукционе за 631 тыс. грн

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Стартовая цена за знак была 50 тыс. грн
Стартовая цена за знак была 50 тыс. грн
Фото: Укравтодор / Facebook

Сегодня, 2 июня, состоялся первый благотворительный онлайн-аукцион "Укравтодора" на ProZorro – продали дорожный знак "На х...й, опять на х...й, в Россию на х...й". Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

В "Укравтодоре" напомнили историю возникновения этого указателя. Как только российские войска начали широкомасштабное наступление, стало ясно, что навигация у них устарела, карты каких-то 80-х годов.

Тогда "Укравтодор" дал указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов. Действовать нужно было быстро, и 26 февраля агентство обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они демонтировали знаки в своих населенных пунктах.

Так и появился ставший уже легендарным знак с направлением для россиян, который в некоторых областях дорожники и коммунальщики установили.

Стартовая цена за знак была 50 тыс. грн, 29 участников изъявили желание принять участие в благотворительном аукционе, и за три  раунда аукциона цена лота выросла до 631 тыс. грн.

Деньги с продажи будут перечислены на специальный счет Национального банка Украины на нужды ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua/posts/383271843831432

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Укравтодор, аукцион, ВСУ, ProZorro, война России против Украины
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