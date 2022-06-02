Дорожный знак "На х...й, опять на х...й, в Россию на х...й" продали на аукционе за 631 тыс. грн

В "Укравтодоре" напомнили историю возникновения этого указателя. Как только российские войска начали широкомасштабное наступление, стало ясно, что навигация у них устарела, карты каких-то 80-х годов.

Тогда "Укравтодор" дал указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов. Действовать нужно было быстро, и 26 февраля агентство обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они демонтировали знаки в своих населенных пунктах.

Так и появился ставший уже легендарным знак с направлением для россиян, который в некоторых областях дорожники и коммунальщики установили.

Стартовая цена за знак была 50 тыс. грн, 29 участников изъявили желание принять участие в благотворительном аукционе, и за три раунда аукциона цена лота выросла до 631 тыс. грн.

Деньги с продажи будут перечислены на специальный счет Национального банка Украины на нужды ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)