Доверие украинцев к СБУ выросло более чем вдвое – соцопрос

Согласно опросу, уровень доверия к ВСУ за год вырос с 72 до 96%, а к СБУ – с 29 до 63%. Также возрос баланс доверия-недоверия к этим структурам: для ВСУ он изменился с +60 до +96%, для СБУ – с -7 до +54%.
Таким образом, доверие к СБУ выросло более чем вдвое по сравнению с 2021 годом.
Политический эксперт Алексей Голобуцкий объяснял укрепление позиций СБУ результатами ее работы во время войны и приходом Василия Малюка на должность главы СБУ. В частности, среди результатов службы он называл успешные спецоперации на линии фронта, очищение страны от предателей и коллаборантов, задержания российских агентов и корректировщиков, противодействие агентурному влиянию России в церковной среде УПЦ МП.
Сам Малюк отмечал, что с началом полномасштабного вторжения спецслужба значительно усилила контрразведывательное направление, чтобы разоблачать агентов, предателей и коллаборантов, а сотрудники СБУ присутствуют в самых горячих точках войны.