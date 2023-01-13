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ОБЩЕСТВО

Доверие украинцев к СБУ выросло более чем вдвое – соцопрос

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Согласно опросу КМИС, уровень доверия к СБУ за год вырос с 29 до 63%
Согласно опросу КМИС, уровень доверия к СБУ за год вырос с 29 до 63%
Фото: depositphotos.com

Среди военных и силовых структур украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам и Службе безопасности Украины, именно они имеют наибольший рост доверия по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного с 4-го по 27 декабря 2022 года Киевским международным институтом социологии (КМИС). Отчет институт опубликовал 13 января на своем сайте.

Согласно опросу, уровень доверия к ВСУ за год вырос с 72 до 96%, а к СБУ – с 29 до 63%. Также возрос баланс доверия-недоверия к этим структурам: для ВСУ он изменился с +60 до +96%, для СБУ – с -7 до +54%.

Таким образом, доверие к СБУ выросло более чем вдвое по сравнению с 2021 годом.

Инфографика: kiis.com.ua
Инфографика: kiis.com.ua

Контекст:

Политический эксперт Алексей Голобуцкий объяснял укрепление позиций СБУ результатами ее работы во время войны и приходом Василия Малюка на должность главы СБУ. В частности, среди результатов службы он называл успешные спецоперации на линии фронта, очищение страны от предателей и коллаборантов, задержания российских агентов и корректировщиков, противодействие агентурному влиянию России в церковной среде УПЦ МП.

Сам Малюк отмечал, что с началом полномасштабного вторжения спецслужба значительно усилила контрразведывательное направление, чтобы разоблачать агентов, предателей и коллаборантов, а сотрудники СБУ присутствуют в самых горячих точках войны.

Теги: СБУ, соцопрос, ВСУ, спецслужбы, КМИС
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