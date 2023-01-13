Доверие украинцев к СБУ выросло более чем вдвое – соцопрос

Согласно опросу КМИС, уровень доверия к СБУ за год вырос с 29 до 63% Фото: depositphotos.com

Согласно опросу, уровень доверия к ВСУ за год вырос с 72 до 96%, а к СБУ – с 29 до 63%. Также возрос баланс доверия-недоверия к этим структурам: для ВСУ он изменился с +60 до +96%, для СБУ – с -7 до +54%.

Таким образом, доверие к СБУ выросло более чем вдвое по сравнению с 2021 годом.

Инфографика: kiis.com.ua