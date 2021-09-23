Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Отец Высоцкого был очень неприятный человек. А мама очень мягкотелая

"Нина Максимовна была, конечно, чудесным человеком. Но они с мужем разошлись практически сразу, когда Володя родился. Молодая женщина, конечно, какой-то мужчина был… Короче говоря, отцу он был нафиг… совсем не нужен, извините. Он был неприкаянный", – сказал он.

Друг Высоцкого считает, что Семен Высоцкий, в семье которого после развода родителей проживал будущий артист и поэт, был "абсолютно кондовым" советским офицером.

"Ну это же надо сказать на панихиде?! Я не был, правда… Я даже на кладбище не поехал. Я просто привозил цветы к его гробу, когда приехал в Театр на Таганке, а на кладбище не поехал. А мне Севка [Абдулов] рассказывает: "Представляешь, мы сидим, и вдруг отец Семен говорит: "Да, наверное, Володька был действительно талантлив. Его даже Кобзон ценил", – вспомнил Кохановский.

По его словам, сам Высоцкий рассказывал, что отец ему говорил: "Ты же, твою мать, пишешь… Меня вчера генерал вызывал. Прекращай эту свою антисоветчину писать".

"А когда вышла книжка [Высоцкого "Нерв"], он говорит: "Сейчас мы издаем еще одну книжку…" Я хотел сказать: "Семен Владимирович, вы же помните, что вы своему сыну говорили". Ну, в общем, это был очень неприятный человек. А Нина Максимовна была очень мягкотелая. Она говорила: "Я не знаю, что делать. Он опять запил". "Он уже третью ночь не ночует. Он себя гонит…", – объяснил Кохановский.

Друг Высоцкого, поэт Кохановский: Высоцкий говорил: "Васечек, ну что за страна такая? Мои песни поют все. Почему я должен ехать к агенту КГБ, чтобы он за меня словечко замолвил?". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube