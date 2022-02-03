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ДТЭК присоединился к созданию Американского университета в Киеве. Среди преподавателей – нобелевский лауреат

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Начало обучения запланировано на март этого года
Начало обучения запланировано на март этого года
Фото: dtek.com

3 февраля в столице прошло операционное открытие Американского университета в Киеве (American University Kyiv), сообщила на своем сайте компания ДТЭК. Цель AUK – обеспечить украинских студентов образованием американского уровня, отметили в компании и сообщили, что вуз сотрудничает с Arizona State University, который признается №1 в США по инновациям. Партнерами AUK стали украинские и международные организации и бизнесы, в том числе Академия ДТЭК.

"ДТЭК видит долгосрочную ценность бизнеса для общества в поддержке образовательных инициатив и талантливой молодежи, которая стремится получить качественное современное образование в Украине. В компании уже есть успешный опыт создания образовательного проекта: Academy DTEK сфокусирована на образовании взрослых по концепции "Обучение на протяжении всей жизни". Новый проект, партнером которого стал ДТЭК, открывает возможность для молодежи пройти обучение по программе американского университета, не выезжая из страны. Американский университет в Украине позволит студентам получить высшее образование по целому ряду современных специальностей, овладеть знаниями, которые потребуются для успешной карьеры в области цифровизации, IT и новых технологий, управления процессами трансформации бизнеса для решения проблем устойчивого развития. Мы надеемся увидеть выпускников Американского университета в Украине в команде ДТЭК", – рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Начало обучения запланировано на март этого года, студентам предложат магистратуру и бакалавриат в области IT, инженерии, бизнеса и менеджмента, наук о здоровье, архитектуры и дизайна, а также права. Ректором-основателем учебного заведения стал доктор Роман Шеремета, в пресс-службе отмечают, что он один из наиболее цитируемых украинских экономистов в мире.

"2022 год является началом великой истории American University Kyiv. Мы представляем первый университет в Украине, дающий возможность получить передовое американское образование студентам с глобальными амбициями. American University Kyiv запускает уникальную модель высшего образования, которая предоставляет студентам опыт инновационного обучения глобального уровня, до сих пор недоступный в Украине. Мы используем учебные планы, а также мощь исследовательских институций Arizona State University, чтобы предоставить украинским студентам свободу учиться по мировым стандартам в своей стране. Мы первый американский университет в Киеве с фокусом на образовании, исследованиях и партнерстве. Я всегда мечтал, что вернусь в Украину и воспользуюсь своим опытом и знаниями, чтобы сделать что-нибудь важное для страны. И я уверен, что AUK является прекрасной возможностью для воплощения этой мечты", – подчеркнул Шеремета.

В ДТЭК отметили, что, выступая партнером в создании AUK, вносят весомый вклад в "трансформацию Украины как в экономическом, так и в интеллектуальном плане".

"Инвестируя в образовательные проекты, ДТЭК помогает воспитывать новое поколение украинцев, которые будут менять страну к лучшему", – подытожили в пресс-службе.

"Среди преподавателей AUK будут украинские и американские преподаватели и даже нобелевский лауреат Вернон Смит  американский экономист, в 2002 году получивший Нобелевскую премию вместе с Дэниэлом Канемоном. Обучение будет вестись полностью на английском языке, а у студентов будет возможность получить два диплома – American University Kyiv и Arizona State University, который занимает первое место в рейтинге инноваций в Соединенных Штатах в соответствии с US News & World Report и считается одним из самых престижных университетов мира по данным Times Higher Education", – пишет "РБК-Украина".

Теги: США, образование, диплом, ДТЭК, преподаватели, студенты, вузы, Дмитрий Сахарук
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