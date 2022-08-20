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ДТЭК во время войны трудоустроил студентов из 25 вузов

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В компании отметили, что планируют продолжение действия проекта в 2022/2023 учебном году
В компании отметили, что планируют продолжение действия проекта в 2022/2023 учебном году
Фото: dtek.com

Студенты 25 вузов Украины получили работу и зарплату на предприятиях "ДТЭК Сети" – 66 студентов получили рабочие места в рамках проекта дуального образования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предприятия "ДТЭК Сети" обеспечили работой и зарплатой студентов из Киевской, Днепропетровской, Одесской областей и Киева. В прошлом учебном году они успешно завершили подготовку по программе дуального образования.

"Компания продолжает развивать инфраструктуру электросетей, опираясь на принципы устойчивого развития. Проект дуального образования мы реализуем с 2019 года. В нем приняли участие 276 студентов-старшекурсников из 25 ведущих профильных вузов. Из них 156 ребят получили практический опыт и работу", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

В компании отметили, что планируют продолжение действия проекта в 2022/2023 учебном году. Чтобы стать его участником, студент должен получать образование по специальности, связанной с энергетикой, учиться на втором – четвертом курсе одного из профильных учебных заведений, заключившего соглашение с компанией, заполнить анкету и пройти отбор. Прием документов на дуальную форму обучения продлится до 1 октября 2022 года.

Теги: образование, зарплата, энергетика, трудоустройство, студенты, работа
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