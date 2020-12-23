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Дуров рассказал о планах начать монетизацию Telegram

Монетизация Telegram будет ненавязчивой и большинство пользователей не заметят серьезных изменений, заявил создатель мессенджера Павел Дуров.

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По словам Дурова, аудитория активных пользователей Telegram приближается к отметке в 500 млн
По словам Дурова, аудитория активных пользователей Telegram приближается к отметке в 500 млн
Фото: depositphotos.com

Администрация Telegram с 2021 года начнет монетизацию мессенджера. Об этом 23 декабря сообщил его создатель Павел Дуров.

По его словам, ранее расходы на серверы и трафик он покрывал из личных сбережений, однако сейчас делать это становится все сложнее, так как аудитория активных пользователей мессенджера приближается к отметке в 500 млн.

"Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути – начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку… Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса", – написал Дуров.

Он отметил, что монетизация Telegram будет ненавязчивой и большинство пользователей не заметят серьезных изменений.

При этом все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, будут предложены дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными.

"Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу", – подчеркнул Дуров.

Он также добавил, что Telegram предложит каналам собственную рекламную платформу.

"Помимо обмена сообщениями в Telegram есть социально-сетевая составляющая. Массовые публичные каналы Telegram, построенные по принципу вещания "один ко многим", могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями. Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", – резюмировал Дуров.

Telegram – бесплатный мессенджер, разработанный основателем социальной сети "ВКонтакте" Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

Теги: Павел Дуров, реклама, бизнес, технологии, Telegram
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