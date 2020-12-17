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Венедиктов: Даже когда в России запрещали Telegram, высшие чиновники общались со мной через этот мессенджер

Российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что пользуется распечатанными из интернета материалами.

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Количество активных пользователей Telegram на конец апреля 2020 года составляло более 400 млн человек
Количество активных пользователей Telegram на конец апреля 2020 года составляло более 400 млн человек
Фото: depositphotos.com

Российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов  в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что у него есть два-три собутыльника в Кремле, с которыми он общается посредством Telegram.

"Это не реклама. Даже в тот момент, когда в России запрещали Telegram, высшие чиновники государственные продолжали со мной общаться посредством Telegram. Он удобен. Дело не в том, что он зашифрован. Он удобен – это раз", – отметил журналист.

По его словам, высшие чиновники РФ пользуются специальными компьютерными программами, которые выводят на экран графики. Эти данные распечатываются.

"Это с экрана снято и распечатано. И мне, например, это тоже удобно. У меня с экраном работа пока хуже получается. Мой сын меня по этому поводу всячески щуняет и ругает, что я все переношу на бумагу. Я ему говорю: "Распечатай мне". Он говорит: "Папа, ты больной? У тебя все на большом экране". – "Распечатай мне. У меня вот ручка. Я хочу здесь стрелочку провести". – "Стрелочки проводятся вот так", – говорит мой 20-летний сын. Я говорю: "А как их стирать?" – "Стирать их вот так". Я говорю: "Это сложно. Распечатай мне". Я немного младше президента. Я понимаю такое чувство – знаете, чувство неуловимости. Бумага – она материальна, а экран – он... Я не знаю, Алеся, вы существуете или нет. Может быть, вы этот самый, компьютерный", – сказал Венедиктов.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте", россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

Количество активных пользователей сервиса на конец апреля 2020 года составляло более 400 млн человек.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля 2018 года. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений.

Создатель и владелец ресурса Павел Дуров призвал российских пользователей не удалять и не переустанавливать Telegram. Он пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. При этом он признал, что не гарантирует доступность сервиса без использования виртуальных частных сетей (VPN).

Роскомнадзор для полного запрета мессенджера заблокировал IP-адреса компаний Amazon и Google, хостинг которых использует Telegram. От таких действий регулятора пострадали приложения Microsoft, MasterCard, Twitter, Viber и других организаций, имевших доступ к тем же серверам, уточняло "Радио Свобода".

19 апреля 2018 года Дуров сообщил, что Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям. Он также поблагодарил тех, кто "участвует в цифровом сопротивлении".

28 апреля российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал, что Telegram заблокировать невозможно.

В августе 2018-го стало известно об изменении политики конфиденциальности Telegram. В нее добавили пункт о возможности передавать спецслужбам информацию о людях, подозреваемых в терроризме, если на это есть соответствующее решение суда. Представители компании подчеркнули, что изменение политики конфиденциальности мессенджера – не уступка Telegram властям, а предложение юридического баланса между интересами национальной безопасности и сохранением тайны частной переписки.

Летом 2020 года Роскомнадзор принял решение снять требования по ограничению доступа к мессенджеру.

Теги: Павел Дуров, Роскомнадзор, Алексей Венедиктов, Алеся Бацман, Telegram
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