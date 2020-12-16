В работе Telegram произошел масштабный сбой

Администрация Telegram сообщила, что неполадки в работе мессенджера уже устранили.

О проблемах в работе Telegram сообщали пользователи из Европы и Ближнего Востока Фото: ЕРА

16 декабря в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, пользователи не могли отправлять и получать сообщения, наблюдались проблемы с авторизацией и подключением к серверу, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Пик сообщений о сбое, которые получал Downdetector, приходится на 15.30, проблемы в работе приложения начались примерно за 30 минут до этого.

На сбои в Telegram жаловались, преимущественно, жители Украины, Польши, Германии, Италии, Франции, России, Турции.

Пресс-служба компании в Twitter сообщила, что проблемы с подключением были у пользователей из Европы и Ближнего Востока.

В 16.30 администрация компании проинформировала об устранении неполадок.

"Теперь все должны вернуться в сеть. Обратите внимание, что вы можете испытать некоторые задержки, например, не все сообщения будут видны – это очень скоро прекратится само по себе. Вам не нужно ничего делать. Спасибо за ваше терпение и добро пожаловать обратно", – говорится в твите Telegram.

And now everyone affected should be back online. Note that you might experience some lingering effects like not all messages being visible – these will go away on their own very soon. No need to do anything on your end. Thank you for your patience and welcome back! pic.twitter.com/Qx3PpJ56K5 — Telegram Messenger (@telegram) December 16, 2020

Предыдущий масштабный сбой в работе приложения, по данным Downdetector, произошел 5 декабря.

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте", россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

Количество активных пользователей сервиса на конец апреля 2020 года составляло более 400 млн человек.