Госдума РФ приняла в первом чтении закон, который допускает блокировку сайтов за "дискриминацию" по отношению к российским СМИ

Государственная дума Российской Федерации 9 декабря приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ограничение работы СМИ, а также социальных сетей из-за дискриминации в отношении материалов российских СМИ.

Государственная дума Российской Федерации 9 декабря приняла в первом чтении законопроект №1058572-7 о блокировке интернет-ресурсов, допускающих цензуру в отношении российских СМИ. Об этом сообщается на портале системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД РФ могут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, который допускает дискриминацию в отношении материалов российских СМИ, говорится в сообщении.

По информации ТАСС, под действие документа подпадают соцсети YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик, сообщило агентство.

Один из авторов законопроекта, депутат Антон Горелкин сообщил ТАСС, что если законопроект примут, нарушителям могут грозить штрафы до 3 млн руб. (1,1 млн грн). По его словам, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

Еще один разработчик документа, глава профильного комитета нижней палаты Александр Хинштейн сообщил, что законопроект распространяется на все ресурсы, вне зависимости от места их регистрации. Однако блокировку YouTube на территории РФ Хинштейн назвал "крайней и малореализуемой мерой".

По данным "Коммерсанта", документ поддержали 317 депутатов, 38 проголосовали "против". Не поддержали инициативу фракции Коммунистической партии Российской Федерации и Либерально-демократической партии России.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября. Он получил поддержку комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по госстроительству и законодательству.

Законопроект подан после инцидента с YouTube-каналом "Соловьев LIVE" российского пропагандиста Владимира Соловьева, который не попадал в тренды YouTube.

В Роскомнадзоре потребовали от YouTube привести правила площадки "в соответствие с действующим законодательством РФ" и возобновить попадание видеоматериалов Соловьева в раздел.