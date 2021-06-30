Две области Украины по одному показателю не соответствуют "зеленой" зоне

В этих двух областях зафиксирован "красный" показатель охвата тестирования на COVID-19. 29 июня количество проведенных тестов на коронавирус в Киевской области составляло 262 на 100 тыс. населения, а в Луганской – 269.

Норма охвата тестирования должна составлять свыше 300 на 100 тыс. населения.

При этом оба региона все еще находятся в "зеленой" зоне. Чтобы попасть в "красную", необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовали не менее двух показателей.

Инфографика: moz.gov.ua

По всем остальным показателями все регионы Украины соответствуют "зеленой" зоне.