Экономическую ситуацию в стране украинцы считают более плохой, чем благосостояние своих семей – опрос

Почти 70% украинцев оценивают экономическую ситуацию в Украине как плохую. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Экономическую ситуацию в стране украинцы считают более плохой, чем благосостояние своих семей. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 февраля результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

69,2% опрошенных оценивают экономическое положение Украины как плохое. Вариант "не плохое и не хорошее" выбрали 26%. Еще 1,9% считают, что в стране хороший уровень экономического развития.

В то же время 43,2% респондентов считают плохим уровень благосостояния своих семей. 46,4% опрошенных выбрали вариант "не плохой и не хороший". Еще 6,7% заявили, что оценивают уровень благосостояния своих семей как хороший.

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.