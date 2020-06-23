Экономист Гуриев: Кличко учился со мной в параллельном классе

Гуриев сказал, что в Киеве у него осталось много друзей Скриншот: вДудь / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев рассказал, что провел детство в Киеве.

"Отец (доктор технических наук, профессор, один из крупнейших советских и российских специалистов по информационным технологиям. – "ГОРДОН") нашел работу в Киеве. Потом мама и я переехали за ним, в 1976 году. И я пошел в школу уже в Киеве, действительно... Мне было пять лет... Мы жили на проспекте Вернадского в Академгородке. Я ходил в 185-ю школу два года. Потом мы переехали на Чоколовку, и, собственно, до того, как я уехал в Москву учиться в физтехе, я жил там. Последние три года я учился в 145-й школе, которая сегодня называется "Естественно-научный лицей". Тогда это называлось "физико-математическая школа". Между этими двумя школами я учился в школе через улицу, в 69-й. В параллельном классе учился нынешний мэр Киева господин [Виталий] Кличко. Если спрашивать, какой был Киев... Для ребенка – замечательный город, зеленый, безопасный, очень красивый", – сказал Гуриев.

Экономист отметил, что в Киеве у него осталось много друзей.

"Я в последнее время несколько раз был в Киеве, некоторых из них встречал, в том числе людей, которых давно не видел. Очень много теплых воспоминаний с этим связано", – добавил он.

Экономист Гуриев: Россия развязала агрессивную войну против Украины. Это уголовное преступление. Я как российский гражданин чувствую ответственность за это. Читайте полную версию интервью

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