Экс-глава HR-департамента "Нафтогазу" стал директором по управлению персоналом "Укрзалізниці"

Ключевой задачей нового директора по управлению персоналом и социальной политике "Укрзалізниці" Ивана Синякова будет обеспечение эффективного управления персоналом, уменьшение оттока высококвалифицированных специалистов и построение эффективной стратегии развития HR-вертикали, сообщили в компании.

С 2014-го по 2019 год Синяков работал в НАК "Нафтогаз України" Фото: uz.gov.ua

Бывший директор HR-департамента и социальной политики "Нафтогазу" Иван Синяков назначен директором по управлению персоналом и социальной политике "Укрзалізниці". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В заявлении говорится, что Синяков имеет 16 лет управленческого опыта и успешные кейсы построения HR-систем в компаниях со штатом до 100 тыс. человек.

"Перед нами стоит много задач и вызовов, требующих скорейшего решения для повышения эффективности работы всей "Укрзалізниці". HR-направление – одно из важнейших, ведь профессиональное управление кадровыми ресурсами будет способствовать развитию компании и утверждению железной дороги как крупнейшего работодателя страны. Именно поэтому мы усиливаем нашу команду опытным специалистом и надеемся на плодотворную совместную работу и быстрые результаты", – заявил и.о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрик.

С августа 2014 года по январь 2019 года Синяков занимал должность директора HR-департамента и социальной политики НАК "Нафтогаз України".

С 2004-го по 2007-й, а также в 2012–2014 годах работал заместителем гендиректора группы компаний "Континиум". В 2007–2012 годах работал на руководящих должностях в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", а в 1998–2003 годах – в ЗАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ".

"Ключевой задачей нового директора является обеспечение эффективного управления персоналом, уменьшение оттока высококвалифицированных специалистов и построение эффективной стратегии развития HR-вертикали", – добавили в "Укрзалізниці".

15 апреля на должность и.о. председателя правления "Укрзалізниці" был назначен Иван Юрик. С июня 2018 года по июнь 2019 года Юрик был членом наблюдательного совета "Укрзалізниці", а с июня 2019 года входил в состав правления компании.