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Эксперты снизили пороговый балл для ВНО по математике

Украинский центр оценивания качества образования установил пороговые баллы для внешнего независимого оценивания по математике и физике.

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Порог "сдал/не сдал" преодолели: по математике 87,3% участников тестирования, по физике 92,3% участников
Порог "сдал/не сдал" преодолели: по математике 87,3% участников тестирования, по физике – 92,3% участников
Фото: pixabay.com

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования установила пороговые баллы для внешнего независимого оценивания по математике и физике, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки 16 июля.

Определены следующие проходные баллы: математика – 9, физика - 12. Пороговый балл для теста по математике был снижен по сравнению с прошлым годом.

По информации портала "Освіта.ua" тест по математике содержал 35 заданий, за выполнение которых участник мог получить 62 тестовых балла.

"Установленный экспертами проходной балл в этом году составляет 9 тестовых баллов. В прошлом году при аналогичном количестве тестовых баллов пороговый балл ВНО по математике составлял 11 баллов. Это означает, что участники, которые получили результат на уровне 9 баллов и выше, смогут использовать результаты тестирования при поступлении в вузы", – отмечено в сообщении.

Порог "сдал/не сдал" преодолели 87,3% участников тестирования по математике, 92,3% участников по физике.

Порог "сдал/не сдал" – минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100 – 200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз.

25 июня в Украине началась основная сессия внешнего независимого оценивания – абитуриенты написали тестирование по математике Основная сессия буде продолжаться до 17 июля, последний тест по химии.

Теги: образование, физика, Министерство образования, ВНО, математика, Украинский центр оценивания качества образования
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