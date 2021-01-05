Электронный больничный, кабинет пациента, план лечения. Степанов анонсировал более 30 электронных медицинских проектов в 2021 году

Минздрав Украины хочет внедрить электронный кабинет пациента с интеграцией в приложение "Дія", сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: Наши планы на этот год достаточно амбициозны Фото: Максим Степанов / Facebook

В 2021 году в Украине планируют запустить ряд электронных медицинских сервисов. Об этом на брифинге 5 января сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Наши планы на этот год достаточно амбициозны. В первую очередь, Минздрав совместно с Минцифры и другими партнерами будет продолжать развивать и расширять функциональность электронной системы здравоохранения. Мы разработали дорожную карту, согласно которой на 2021 год запланировано более 30 цифровых проектов, которые мы хотим реализовать", – сказал министр.

Среди таких сервисов Степанов назвал электронный кабинет пациента с интеграцией в приложение "Дія", электронные больничные, план лечения, электронные рецепты и другое.

28 декабря Кабмин Украины утвердил концепцию развития электронного здравоохранения до 2025 года.

В Украине действует электронная система здравоохранения eHealth – украинская информационно-телекоммуникационная система, которая обеспечивает автоматизацию учета медицинских услуг и управление медицинской информацией в электронном виде. Система внедряется в рамках медицинской реформы и на первом этапе охватывает первичное звено медицины. Функционирование eHealth обеспечивает Национальная служба здоровья.