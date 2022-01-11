"Эпицентр" извинился перед еврейской общиной Украины за продажу Mein Kampf на своем сайте

В "Эпицентре" реализацию этой литературы объяснили тем, что их портал – маркетплейс, на котором могут продавать свои товары другие предприниматели. Продавцом упомянутых книг оказалась компания LasKnigas (ФОП Барвенко Дмитрий Олегович). В "Эпицентре" отметили, что не могут представлять предпринимателей, реализовывающих товар на их торговой площадке.

Представители маркетплейса удалили книги с сайта, также компания извинилась перед общиной за этот инцидент и заявила, что осуждает пропаганду нацизма и фашизма.