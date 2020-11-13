"Шабаш в Умани". Комиссия по журналисткой этике осудила Притулу за реакцию на антисемитизм в эфире его шоу, ведущий ответил

10 сентября в эфире программы ведущего Сергея Притулы на "Радио НВ" слушатель назвал лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана "нациком хацманом". Притула остановил выступление слушателя, но не осудил его, что является грубым нарушением Кодекса этики украинского журналиста, заявили в комиссии журналистской этики. Ведущий пообещал более тщательно выбирать реакцию на подобные заявления в эфире.

Комиссия по журналистской этике осудила действия ведущего Сергея Притулы в эфире программы "Посреди недели" на "Радио НВ" в ответ на антисемитские высказывания слушателя шоу. Об этом говорится в релизе, опубликованном 12 ноября на сайте комиссии.

Речь идет об эфире от 10 сентября. Тогда слушатель Роман из Краматорска позвонил на радио. Говоря о штрафах за нарушение карантина, мужчина заявил, что "сейчас будет в Умани шабаш", и назвал лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана "нациком хацманом".

Притула ответил: "Я полностью разделяю ваше эмоциональное возмущение тем, что не прописаны как-то правила для все, как пересекать границу. Люди льнут к неньке Украине с разной целью. Но это не предмет нашего разговора, хотя я ужасно был рад вас слышать в нашем эфире".

В комиссии подчеркнули, что ведущий не прокомментировал антисемитские высказывания как недопустимые, хотя и прервал его выступление.

"Напротив, ведущий Сергей Притула вступил с гостем в дружеский диалог и тем самым мог создать впечатление у слушателей, что в конкретной программе и в целом в эфире "Радио НВ" является "нормальным" толерантное отношение к оскорбительным высказываниям. Оскорбления на национальной и религиозной почве недопустимы с точки зрения стандартов журналистики, Европейской конвенции по правам человека, Конституции Украины и других основополагающих документов. Озвученные во время программы "Радио НВ" дискриминационные высказывания могли побудить слушателей к восприятию целой этнической и религиозной группы как угрозы, а представителей этой группы – как лиц, склонных к нарушению законов и общественного порядка. Рассматриваемый случай является грубым нарушением Кодекса этики украинского журналиста", – подчеркнули в комиссии.

Редакция "Радио НВ" в Facebook 12 ноября заявила, что сразу после эфира с Притулой обсудили этот инцидент, а номер телефона слушателя занесли в "черный список".

"Работа в прямом эфире на самом деле предполагает, что любой может высказаться, даже если эти высказывания противоречат мировоззрению редакции и ведущего программы. Ведущий среагировал на реплики звонящего с иронией, имея в виду то, что в современном мире человек с подобным мировоззрением – это нелепый атавизм. Ошибка ведущего программы была в том, что он не отнесся к словам звонившего достаточно серьезно, несмотря на то, что мысли, которые вызывающий абонент высказал, являются оскорбительными и недопустимыми", – заявили в редакции и подчеркнули, что осуждают любые проявления ксенофобии, нетерпимости и дискриминации.

Притула в Facebook назвал слушателя "каким-то чертом из Краматорска, который позволил себе антисемитский выпад", и заявил, что считает неприемлемыми антисемитские высказывания.

"Разговор со слушателем быстро закончился, и среди всех вариантов реакции я выбрал тот, который мне на тот момент показался правильным – насмешливо и иронично сказать, как я "рад" был его слышать. К сожалению, мои высказывания были трактованы не так, как я на это надеялся, и сегодня я получил очень важное замечание относительно своей работы в эфире, которая сделала возможным подозрение в терпимости к подобным заявлениям, которые сделал слушатель", – написал он, отметив, что впредь будет более тщательно выбирать, как реагировать на подобные инциденты в эфире.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября, в связи со всемирной пандемией их число составило примерно 3 тыс. человек. Все они прибыли в Украину до закрытия границы для иностранцев. За несколько дней до празднования более тысячи хасидов пытались попасть на территорию Украины через Беларусь, но не смогли и остались отмечать Рош а-Шан в этой стране.