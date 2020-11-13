"Шабаш в Умани". Комиссия по журналисткой этике осудила Притулу за реакцию на антисемитизм в эфире его шоу, ведущий ответил

Комиссия по журналистской этике осудила действия ведущего Сергея Притулы в эфире программы "Посреди недели" на "Радио НВ" в ответ на антисемитские высказывания слушателя шоу. Об этом говорится в релизе, опубликованном 12 ноября на сайте комиссии.
Речь идет об эфире от 10 сентября. Тогда слушатель Роман из Краматорска позвонил на радио. Говоря о штрафах за нарушение карантина, мужчина заявил, что "сейчас будет в Умани шабаш", и назвал лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана "нациком хацманом".
Притула ответил: "Я полностью разделяю ваше эмоциональное возмущение тем, что не прописаны как-то правила для все, как пересекать границу. Люди льнут к неньке Украине с разной целью. Но это не предмет нашего разговора, хотя я ужасно был рад вас слышать в нашем эфире".
В комиссии подчеркнули, что ведущий не прокомментировал антисемитские высказывания как недопустимые, хотя и прервал его выступление.
"Напротив, ведущий Сергей Притула вступил с гостем в дружеский диалог и тем самым мог создать впечатление у слушателей, что в конкретной программе и в целом в эфире "Радио НВ" является "нормальным" толерантное отношение к оскорбительным высказываниям. Оскорбления на национальной и религиозной почве недопустимы с точки зрения стандартов журналистики, Европейской конвенции по правам человека, Конституции Украины и других основополагающих документов. Озвученные во время программы "Радио НВ" дискриминационные высказывания могли побудить слушателей к восприятию целой этнической и религиозной группы как угрозы, а представителей этой группы – как лиц, склонных к нарушению законов и общественного порядка. Рассматриваемый случай является грубым нарушением Кодекса этики украинского журналиста", – подчеркнули в комиссии.
Редакция "Радио НВ" в Facebook 12 ноября заявила, что сразу после эфира с Притулой обсудили этот инцидент, а номер телефона слушателя занесли в "черный список".
"Работа в прямом эфире на самом деле предполагает, что любой может высказаться, даже если эти высказывания противоречат мировоззрению редакции и ведущего программы. Ведущий среагировал на реплики звонящего с иронией, имея в виду то, что в современном мире человек с подобным мировоззрением – это нелепый атавизм. Ошибка ведущего программы была в том, что он не отнесся к словам звонившего достаточно серьезно, несмотря на то, что мысли, которые вызывающий абонент высказал, являются оскорбительными и недопустимыми", – заявили в редакции и подчеркнули, что осуждают любые проявления ксенофобии, нетерпимости и дискриминации.
Притула в Facebook назвал слушателя "каким-то чертом из Краматорска, который позволил себе антисемитский выпад", и заявил, что считает неприемлемыми антисемитские высказывания.
"Разговор со слушателем быстро закончился, и среди всех вариантов реакции я выбрал тот, который мне на тот момент показался правильным – насмешливо и иронично сказать, как я "рад" был его слышать. К сожалению, мои высказывания были трактованы не так, как я на это надеялся, и сегодня я получил очень важное замечание относительно своей работы в эфире, которая сделала возможным подозрение в терпимости к подобным заявлениям, которые сделал слушатель", – написал он, отметив, что впредь будет более тщательно выбирать, как реагировать на подобные инциденты в эфире.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.
В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября, в связи со всемирной пандемией их число составило примерно 3 тыс. человек. Все они прибыли в Украину до закрытия границы для иностранцев. За несколько дней до празднования более тысячи хасидов пытались попасть на территорию Украины через Беларусь, но не смогли и остались отмечать Рош а-Шан в этой стране.