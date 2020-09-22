Задержанных иностранных паломников по украинской территории перевозил гражданин Украины, сообщает Госпогранслужба Украины.

В Одесской области задержали хасидов, которые пытались нелегально попасть в Украину. Об этом 22 сентября сообщает Госпогранслужба Украины.

Как отмечают в ведомстве, пограничники и правоохранители обнаружили микроавтобус, которым управлял 35-летний гражданин Украины. Он перевозил 11 иностранцев, не имеющих при себе документов.

"Учитывая тенденцию последних дней, пограничники предположили, что данные иностранцы могли скрыть свои паспортные документы, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы. Углубленная проверка лишь подтвердила сомнения. Среди личных вещей путешественников все же нашлись паспорта. Как выяснилось, все иностранцы этого "рейса" нарушили правила пребывания в Украине", – говорится в сообщении.

Свое нахождение в пограничной зоне иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали. В свою очередь пограничники установили, что все 11 иностранных граждан – один француз и 10 евреев – едут из Умани после празднования Рош а-Шана.

Сейчас принимается правовое решение в отношении паломников – нарушителей.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В 2020 году празднование прошло 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа из-за ухудшения эпидемической ситуации. "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. Министерство иностранных дел Украины обращалось к властям Беларуси с просьбой не оформлять разрешения на выезд хасидов в Украину.

16 сентября Кабмин решил закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи", где скопились хасиды, которые хотели попасть в Украину.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой.

18 сентября замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта "Новые Яриловичи" и направились отмечать Новый год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Беларуси. Пункт пропуска возобновил работу.