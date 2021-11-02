"Эпицентр" передал Киевской городской клинической больнице №7 аппараты ИВЛ

Получив обращение о помощи от Киевской городской клинической больницы №7, которая принимает больных COVID-19, компания "Эпицентр К" в течение суток осуществила поиск и поставку необходимого оборудования в условиях стремительного роста количества тяжелобольных коронавирусом в Украине.

"Это очередной этап системной помощи "Эпицентра" украинским больницам в борьбе с пандемией. Уверен, что бизнес должен быть всегда готов помочь, особенно в такие критические периоды, как переход города в "красную" зону. И мы очень рады, что можем быть полезными в таком важном деле, как спасение человеческих жизней”, – отметил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле ООО “Эпицентр К” Владимир Гончаров.

Аппарат искусственной вентиляции легких модели экспертного класса АVЕA предназначен для проведения искусственной вентиляции легких у пациентов с массой тела от 100 г до 400 кг. Таким образом, он ориентирован на проведение длительной ИВЛ у новорожденных с экстремально низкой массой тела и у людей с избыточным весом (до 400 кг).

Фото: пресс-служба "Эпицентр К"

По данным директора КНП "Киевская городская клиническая больница №7" Александра Щербины, в течение последней недели в медучреждении стремительно увеличивается количество больных: за сутки поступает от 20 до 40 больных. На сегодняшний день в больнице находится около 200 человек.

"У нас существует большая потребность именно в ИВЛ-аппаратах. Нынешняя волна пандемии более агрессивна, чем в прошлом году: переход от средней степени к тяжелым последствиям более короткий и непрогнозируемый. Если еще вечером в реанимации находилось 15 больных, то к утру их количество увеличилось вдвое. Аппарат ИВЛ – это оборудование, которое действительно помогает врачам спасать жизнь людей и быть более мобильными. Аппараты ИВЛ, которые передал "Эпицентр", по всем параметрам более мощные и надежные", – объясняет Александр Щербина.

Фото: пресс-служба "Эпицентр К"

Предоставленные компанией "Эпицентр К" аппараты ИВЛ на сегодняшний день закрыли потребности медучреждения, однако, учитывая динамику прироста больных, потребность в помощи от украинского социально ответственного бизнеса будет в дальнейшем расти.

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