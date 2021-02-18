"Есть города, где хотят внедрять цифровые технологии". Глава Smart City.UA Назаров рассказал об этапах создания "умного города"

Чем скорее украинские города начнут внедрять инновационные технологии во все сферы жизни общества, тем быстрее они подготовятся к цифровизации всей страны и дадут возможность своим жителям "идти в ногу с будущим", считает глава инициативы Smart City.UA Юрий Назаров.

Наблюдая за цифровым развитием Киева, другие города Украины тоже стремятся к цифровизации, но из-за отсутствия опыта или понимания с чего начать, у них возникают проблемы. Такое мнение в блоге для сайта "КиевVласть" выразил глава инициативы Smart City.UA Юрий Назаров.

Он отметил, что благодаря работе инициативы в столице с 2015 года реализовали более 40 проектов (комплексная городская система видеонаблюдения, система диспетчеризации муниципального пассажирского и технического транспорта, онлайн-сервисы для записи в детский сад и к врачу, е-петиции, Карточка киевлянина, единый электронный кабинет жителя, е-билет и другие).

Smart city решения обеспечивают взаимодействие между властями города, его жителями и бизнесом, подчеркнул Назаров.

"В Украине есть ряд городов, где еще не начали, но очень хотят внедрять цифровые технологии. Но есть проблема – нехватка опыта и непонимание местного руководства, с чего начинать", – отметил он и дал рекомендации как создавать "умный город".

По его мнению, этот процесс можно разделить на три этапа: планирование, разработка и внедрение, развитие.

"Представители местной власти должны понимать, что без четко поставленных и сформированных целей невозможно обеспечить развитие умного города. Прежде всего, к планированию следует отнести создание экспертной рабочей группы, которая определяет цели и направления развития города, этапность внедрения smart решений и ключевые показатели для определения эффективности работы. На этом этапе может быть сформировано три документа. Первый – это концепция или концептуальные основы развития города. Необходимо определить основные задачи, которые должны решить smart-city проекты, а также направления цифровизации, которые являются приоритетными именно для города. Вторым документом должна стать стратегия или конкретные шаги по внедрению концепции. И наконец, третий документ – это программа цифровизации города", – рассказал эксперт.

Программа цифровизации города должна определять сроки действия проектов и суммы расходов на их финансирование; для ее разработки необходимо провести исследование имеющихся в городе или общине решений и сфер, требующих цифровизации (транспортная, коммунальная, социальная и другие сферы), пишет Назаров.

"Далее нужно определить мероприятия программы. Здесь главное помнить, что они должны соответствовать стратегическим целям развития города или общины. Исполнителями программы могут быть несколько подразделений, все зависит от количества мероприятий, которые в ней предусмотрены, и сложности цифровых решений, которые нужно реализовать", – отмечает он.

Назаров добавил, что следующий этап – разработки и внедрения идеи разумного города – начинается с закупки товаров и услуг, необходимых для ее реализации.

"На этом этапе сверхважно правильно готовить документацию для закупок, чтобы получить именно то, что вам необходимо. То есть, четко выписывать технические характеристики, требования к товарам, технические задания. Все это позволит закупить городу или общине именно то, что нужно", – уверен эксперт.

Развитие умного города, по его словам, заключается в поддержке уже существующих решений и их масштабировании.

"Главное помнить, что воплощение в жизнь концепции умного города – единой системы внедрения инновационных технологий во все сферы жизни общества – является вызовом времени. И чем скорее города начнут ее реализацию, тем быстрее они подготовятся к цифровизации всей страны и позволят своим жителям идти в ногу с будущим", – резюмировал Назаров.