Глава Smart City.UA Юрий Назаров: Мнение граждан важно для определения приоритетных направлений цифровизации

Любой глобальный процесс возможен лишь при сознательном участии каждого члена общины, заявил глава инициативы Smart City.UA Юрий Назаров и призвал всех ответить на вопросы анкеты о цифровизации регионов Украины.

Юрий Назаров: Ваше мнение является реальным индикатором для выявления приоритетных отраслей внедрения цифровых решений Фото: Yuriy Nazarov / Facebook

Глава инициативы Smart City.UA Юрий Назаров запустил в Facebook опрос по диджитализации украинских общин.

"Считаю, что любой глобальный процесс возможен лишь при сознательном участии каждого члена общины. Предлагаю ответить на несколько вопросов по цифровизации регионов в Украине", – написал он на своей странице.

Назаров отметил, что консолидированное мнение представителей общественности станет основой для определения наиболее важных направлений развития дальнейшей цифровизации регионов Украины.

"Предлагаю ответить на несколько вопросов по цифровизации регионов в Украине. Ваше мнение является реальным индикатором для выявления приоритетных отраслей внедрения цифровых решений", – подчеркнул глава инициативы.

Он призвал общественность присоединиться к опросу и заполнить аналитическую анкету.

В январе Назаров сообщал, что возглавляемый им комитет Smart City общественного совета при Министерстве цифровой трансформации разработал опросный лист. С его помощью которого будут проводить дальнейшее исследование проблем и вызовов, с которыми сталкиваются общины в процессе цифровизации.