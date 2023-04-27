Эвакуация, реабилитация, трудоустройство. В "Метинвесте" рассказали, как помогают своим работникам во время войны

"Метинвест" эвакуировал из Авдеевки и Мариуполя около 20 тыс. человек Фото: gmk.center

Об этом говорится в публикации Forbes Ukraine в номере за апрель – май, которую 25 апреля опубликовал сайт "Метинвеста".

Компания подготовила для эвакуированных более 6 тыс. мест временного проживания, говорится в статье.

"В Запорожье и Каменском для сотрудников и их семей, а также других мирных граждан, которых удавалось вывезти из зоны боевых действий, создали центры реабилитации и реинтеграции, где можно получить консультационную, медицинскую, психологическую помощь, а также найти жилье и работу на предприятиях компании", – сказано в материале.

Согласно статье, компания устроила на работу на своих предприятиях в Покровске, Запорожье, Кривом Роге и Каменском более 6,8 тыс. человек, эвакуировавшихся из оккупированной территории.

Для поддержки трудоустроенных внутренне перемещенных украинцев группа запустила корпоративную программу "Дом для своих". В рамках этого проекта сотрудники группы предоставляли жилье коллегам-переселенцам, а "Метинвест" компенсировал расходы, говорится в статье.

"Важным направлением стала забота о ментальном здоровье сотрудников и их семей. С этой целью сервис психологической поддержки "Метинвест – вместе!" предоставил более 3 тыс. групповых и индивидуальных консультаций. Любые вопросы сотрудникам помогает решить горячая линия", – добавили авторы материала.

В этой же статье говорится, что за время полномасштабной войны России против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, помощь от украинской компании "Метинвест" получили почти 500 тыс. мирных граждан Украины.