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За время полномасштабной войны помощь от "Метинвеста" получили около 500 тыс. украинцев

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"Метинвест" передал мирному населению Украины уже более 4 тыс. тонн товаров первой потребности
"Метинвест" передал мирному населению Украины уже более 4 тыс. тонн товаров первой потребности
Фото: metinvestholding.com

За время полномасштабной войны России против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года, помощь от украинской компании "Метинвест" получили почти 500 тыс. мирных граждан Украины.

Об этом говорится в публикации Forbes Ukraine в номере за апрель-май, которую 25 апреля опубликовал сайт "Метинвеста". 

Для помощи мирному населению компания начала проект "Спасаем жизни", в рамках его работы гражданские получили более 4 тыс. тонн товаров первой потребности, а больницы Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Каменского – медикаменты и оборудование почти на €250 тыс., сказано в материале. 

"В рамках инициативы открыто направление психологической реабилитации для мирных жителей с помощью программы "Несокрушимая мама". В ноябре 2022 года проект группы "Метинвест" "Спасаем жизни" совместно с Protez Hub начали программу по протезированию. По состоянию на апрель инициатива охватывает 68 человек, в основном ветеранов ВСУ, перенесших ампутации конечностей. 13 из них уже получили протезы стоимостью до €30 тыс. Дополнительно компания обеспечивает всех своих мобилизованных сотрудников, которых более 8 тыс., бронежилетами, касками и теплой одеждой", – пишет Forbes. 

По данным издания, в целом с начала полномасштабной войны на помощь мирным жителям Украины группа направила €40 млн и привлекла €27 млн от доноров за пределами Украины. 

"За год работы к гуманитарным инициативам "Метинвеста" присоединились 400 волонтеров, 10 фондов и общественных организаций, а донорами стали более 200 компаний со всего мира. Следует отметить, что вызовы войны не остановили программу профессиональной подготовки молодежи в области ГМК – осенью 2022 года 442 студента приступили к обучению по инженерным специальностям в университете "Метинвест Политехника". Для сотрудников "Метинвеста" и их детей эта возможность предоставляется бесплатно", – добавили авторы статьи. 

Контекст:

21 апреля Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний "Метинвест" объявила о финальной выплате по обязательствам по облигациям со сроком погашения в 2023 году в установленный срок и в полном объеме – несмотря на значительное влияние войны на бизнес группы.

Теги: Запорожье, ветераны, Метинвест, гуманитарная помощь, протезы, война России против Украины, больницы, Protez Hub
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