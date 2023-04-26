За время полномасштабной войны помощь от "Метинвеста" получили около 500 тыс. украинцев

Об этом говорится в публикации Forbes Ukraine в номере за апрель-май, которую 25 апреля опубликовал сайт "Метинвеста".

Для помощи мирному населению компания начала проект "Спасаем жизни", в рамках его работы гражданские получили более 4 тыс. тонн товаров первой потребности, а больницы Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Каменского – медикаменты и оборудование почти на €250 тыс., сказано в материале.

"В рамках инициативы открыто направление психологической реабилитации для мирных жителей с помощью программы "Несокрушимая мама". В ноябре 2022 года проект группы "Метинвест" "Спасаем жизни" совместно с Protez Hub начали программу по протезированию. По состоянию на апрель инициатива охватывает 68 человек, в основном ветеранов ВСУ, перенесших ампутации конечностей. 13 из них уже получили протезы стоимостью до €30 тыс. Дополнительно компания обеспечивает всех своих мобилизованных сотрудников, которых более 8 тыс., бронежилетами, касками и теплой одеждой", – пишет Forbes.

По данным издания, в целом с начала полномасштабной войны на помощь мирным жителям Украины группа направила €40 млн и привлекла €27 млн от доноров за пределами Украины.

"За год работы к гуманитарным инициативам "Метинвеста" присоединились 400 волонтеров, 10 фондов и общественных организаций, а донорами стали более 200 компаний со всего мира. Следует отметить, что вызовы войны не остановили программу профессиональной подготовки молодежи в области ГМК – осенью 2022 года 442 студента приступили к обучению по инженерным специальностям в университете "Метинвест Политехника". Для сотрудников "Метинвеста" и их детей эта возможность предоставляется бесплатно", – добавили авторы статьи.