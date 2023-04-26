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В Днепре продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова получили переселенцы из Краматорска

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В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова передал около 2 тыс. наборов с продуктами первой необходимости для вынужденных переселенцев из Краматорска Донецкой области. Выдачу проводили через хаб "Наш Краматорск" в Днепре, она уже завершается, сообщили в организации.

"Люди получили продуктовые наборы с макаронными изделиями, сахаром, солью, мукой, крупой, консервированной фасолью, тушеным мясом, паштетом, печеньем, то есть с долго хранящимися питательными продуктами", – пояснили в Фонде.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Днепр, продукты, Краматорск, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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