"Метинвест" погасил все свои долговые обязательства 2023 года, несмотря на войну – заявление компании

"Погашение "Метинвестом" облигаций 2023 является значительным достижением в условиях войны и важным событием для корпоративных эмитентов, связанных с Украиной. Несмотря на сложные условия, группа продемонстрировала непреклонность своих обязательств перед держателями облигаций. Этот шаг свидетельствует о надежности "Метинвеста" и благоразумном подходе группы к управлению обязательствами. Кроме того, успешное уменьшение долговой нагрузки позволит улучшить финансовую гибкость "Метинвеста" в условиях непредсказуемости войны путем снижения значительных выплат по долгу до 2025 года", – отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.
Из-за войны некоторые активы "Метинвеста" были частично или полностью уничтожены, в частности, "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году произвели около 8,6 млн тонн стали. Из-за блокады морских портов предприятия не могут доставить свою продукцию заказчикам.
Украинский бизнесмен и акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов инициировал арбитраж против России за захваченные активы в Донецкой и Луганской областях для финансирования будущего восстановления Украины.
Ахметов также подал иск против России в ЕСПЧ, об этом 27 июня 2022 года сообщила пресс-служба СКМ. "Как владелец "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины", – говорится в сообщении.
С 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального фронта" Ахметова. Компания передала защитникам уже более 1,2 тыс. дронов. Такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес, подчеркивали в компании. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставил более 1,1 млн литров горючего.