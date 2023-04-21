ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Метинвест" погасил все свои долговые обязательства 2023 года, несмотря на войну – заявление компании

Из-за войны некоторые активы "Метинвеста" были частично или полностью уничтожены
Из-за войны некоторые активы "Метинвеста" были частично или полностью уничтожены
Фото: gmk.center

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний "Метинвест" сегодня объявила о финальной выплате по обязательствам по облигациям со сроком погашения в 2023 году в установленный срок и в полном объеме, несмотря на значительное влияние войны на бизнес группы. Об этом сообщили 21 апреля в пресс-службе компании.

"Погашение "Метинвестом" облигаций 2023 является значительным достижением в условиях войны и важным событием для корпоративных эмитентов, связанных с Украиной. Несмотря на сложные условия, группа продемонстрировала непреклонность своих обязательств перед держателями облигаций. Этот шаг свидетельствует о надежности "Метинвеста" и благоразумном подходе группы к управлению обязательствами. Кроме того, успешное уменьшение долговой нагрузки позволит улучшить финансовую гибкость "Метинвеста" в условиях непредсказуемости войны путем снижения значительных выплат по долгу до 2025 года", – отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Из-за войны некоторые активы "Метинвеста" были частично или полностью уничтожены, в частности, "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году произвели около 8,6 млн тонн стали. Из-за блокады морских портов предприятия не могут доставить свою продукцию заказчикам.

Контекст:

Украинский бизнесмен и акционер "Метинвеста" Ринат Ахметов инициировал арбитраж против России за захваченные активы в Донецкой и Луганской областях для финансирования будущего восстановления Украины.

Ахметов также подал иск против России в ЕСПЧ, об этом 27 июня 2022 года сообщила пресс-служба СКМ. "Как владелец "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, вторгшихся в Украину, Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности за разрушения, которые она сеет на территории Украины", – говорится в сообщении.

С 24 февраля 2022 года компания "Метинвест" направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального фронта" Ахметова. Компания передала защитникам уже более 1,2 тыс. дронов. Такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес, подчеркивали в компании. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставил более 1,1 млн литров горючего.

Теги: бизнес, Метинвест, выплаты, финансы, Юрий Рыженков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Очень эффективно! Посадите эти растения рядом с картофелем, чтобы отпугнуть колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Болдуин не оправдан по делу о гибели оператора, несмотря на запланированное снятие обвинений – заявление прокуратуры
Галина ГРИШИНА
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
Моль исчезнет! Легкий способ очистить кухню от вредителя
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
22-летняя дочь Веры Брежневой снялась топлес
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
"Цветочек родился". Кацурин показал, как поздравил Дорофееву в постели
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Женская красота имеет особую природу". Боржемская без нижнего белья снялась в облегающем платье с прорезями
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
"Ничто так не старит, как слипшиеся ресницы у женщины старше 50 лет". Опытный визажист рассказала, как выглядеть моложе с помощью макияжа
Галина ГРИШИНА
Посадите гибискус таким способом на даче и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Посадите гибискус таким способом на даче – и он будет 20 лет обильно цвести каждое лето. Эксперты рассказали секреты ухода за сирийской розой
Галина ГРИШИНА
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
Мишина рассказала, что ест на ужин для красивой фигуры
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (92973)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (76987)
3
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (66810)
4
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (65240)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (58723)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (53734)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (51361)
8
Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (47019)
 
 
 
 