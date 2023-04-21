"Метинвест" погасил все свои долговые обязательства 2023 года, несмотря на войну – заявление компании

"Погашение "Метинвестом" облигаций 2023 является значительным достижением в условиях войны и важным событием для корпоративных эмитентов, связанных с Украиной. Несмотря на сложные условия, группа продемонстрировала непреклонность своих обязательств перед держателями облигаций. Этот шаг свидетельствует о надежности "Метинвеста" и благоразумном подходе группы к управлению обязательствами. Кроме того, успешное уменьшение долговой нагрузки позволит улучшить финансовую гибкость "Метинвеста" в условиях непредсказуемости войны путем снижения значительных выплат по долгу до 2025 года", – отметил генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Из-за войны некоторые активы "Метинвеста" были частично или полностью уничтожены, в частности, "Азовсталь" и ММК имени Ильича, которые в 2021 году произвели около 8,6 млн тонн стали. Из-за блокады морских портов предприятия не могут доставить свою продукцию заказчикам.