Евросоюз и ВОЗ передали концентраторы кислорода для 44 украинских больниц

Всемирная организация здравоохранения при финансовой поддержке Европейского Союза доставила в Украину партию медицинского оборудования для клиник, которые лечат больных COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения и Европейский союз передали Украине 100 концентраторов кислорода для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Оборудование было закуплено ВОЗ при финансовой поддержке ЕС, оно предназначено для 44 украинских больниц. Коцентраторы доставят во Львовскую, Черновицкую, Харьковскую, Ивано-Франковскую область, Киев и Умань, сказано в сообщении.

"Кислородные концентраторы – неинвазивный способ обеспечения кислородом пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Обеспечение дополнительным кислородом является первым важным шагом для лечения пациентов с тяжелым течением COVID-19, которые имеют низкий уровень кислорода в крови, и этот способ должен быть основным при выборе лечения", – подчеркнули в представительстве Евросоюза.

Оборудование было закуплено Европейским региональным бюро ВОЗ при финансировой поддержке ЕС. Стоимость партии медицинского оборудования составляет €78 тыс.

Евросоюз выделил €190 млн для Украины для борьбы с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2905 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 159 702, умерло 3264 человека, выздоровело 70 810 пациентов. Продолжают болеть 86 895 человек.