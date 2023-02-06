Фермер из Кировоградской области: Военные наклепали Поворознюку мордяку прямо на заправке. Охрана только смотрела, чтобы люди это на телефоны не снимали. А так рассказывает, что за ВСУ

"Помните, весной, когда бензина не стало на заправках, а потом начали понемногу завозить на каждую заправку? У нас есть заправка "Укрнафти", и он ее взял под свой контроль. Невозможно было никому из людей брать солярку и бензин без его личного разрешения. Заезжаешь заправиться, а заправщик говорит: "Не могу, звоните Поворознюку". Не дай бог, оператор какую-то машину заправит, он узнает и приезжает с матюками, чуть не за шкирку человека таскает", – рассказал собеседник.
По его словам, несколько раз у Поворознюка возникали из-за этого конфликты с военными.
"Расскажу ситуацию: ехали военные на Херсон. Заехали к нам заправиться, а им оператор говорит: "Нельзя, надо звонить Поворознюку". Ребята посмотрели удивленно, говорят: "Как так? Мы военные, везде едем заправляемся – проблем нет". – "Не могу, – говорит оператор, – у меня будут проблемы". Ну, они говорят: "Так звони Поворознюку, пусть сюда едет". Он приехал, так и ему наклепали мордяку. Его охрана стояла в стороне и только смотрела, чтобы люди это на телефоны не снимали. Буквально недели две после того прошло, может, вы видели, он с перемотанной рукой ходил, – это ему прямо в его кабинете военные руку то ли сломали, то ли вывихнули – он что-то опять начудил. А так рассказывает, что за ВСУ", – отметил фермер.
Еще один конфликт возник у Поворознюка с местными бойцами АТО.
"В 2015–2016 годах мы все помогали, волонтерили. И к Поворознюку пришли наши атошники и попросили о помощи. Так он пошел в полицию и написал на этих людей заявление, что они у него вымогали деньги. Вот такой великий патриот. Он всегда был с регионалами. Сам Поворознюк часто выступал и говорил, какие в ОПЗЖ сильные хозяйственники, а теперь вот патриот", – подчеркнул собеседник.
Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний. Полный текст интервью
Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости ("три за драки, а четвертая, выходит, экономическая", за "кражу солярки из карьера").
На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.
27 января в интервью основателю издания Дмитрию Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирает землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.
По материалам интервью Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области и правоохранители уже начали проверку.
Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".