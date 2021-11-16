Филарет заявил, что СБУ помогает церкви "узнавать правду" о священниках

"Есть связи церкви с СБУ? Есть, но это совсем другие связи. Встречаются, помогают нам, показывают, где правда, а где – нет. Потому что они знают лучше всего. То есть со стороны СБУ нет никакого вмешательства в церковные дела", – сказал он.
Патриарх привел пример – когда "обвиняют такого-то священника в таких-то злых поступках".
"Правда ли это или нет? Нам тяжело разобраться в этом, а у СБУ больше возможностей знать правду. Поэтому они могут, если мы обращаемся, нам помочь узнать правду", – объяснил Филарет.
20 января 2019 года Филарет заявлял, что СБУ в дела церкви не вмешивается.
Летом того же года Филарет утверждал, что у всех епископов ПЦУ есть контакты с СБУ, но такой зависимости, которая была во времена СССР от КГБ, нет. "Епископ может послушать, а может и не послушать", – пояснил патриарх. По его словам, спецслужбы собирают компромат на духовенство и могут влиять на него, угрожая опубликовать эти материалы.