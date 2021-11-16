Филарет заявил, что СБУ помогает церкви "узнавать правду" о священниках

"Есть связи церкви с СБУ? Есть, но это совсем другие связи. Встречаются, помогают нам, показывают, где правда, а где – нет. Потому что они знают лучше всего. То есть со стороны СБУ нет никакого вмешательства в церковные дела", – сказал он.

Патриарх привел пример – когда "обвиняют такого-то священника в таких-то злых поступках".

"Правда ли это или нет? Нам тяжело разобраться в этом, а у СБУ больше возможностей знать правду. Поэтому они могут, если мы обращаемся, нам помочь узнать правду", – объяснил Филарет.