Фонд Рината Ахметова доставил около 5,5 тыс. продуктовых наборов в Селидово и Новогродовку

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины Фото: akhmetovfoundation.org

"Ситуация в регионе крайне опасна, враг ежедневно обстреливает соседние общины. Однако Фонд передает гуманитарную помощь людям. В этих наборах продукты, которые можно долго хранить. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. С начала полномасштабной войны жители Донецкой области (в том числе и временно уехавшие из региона) получили уже более 178 тыс. продовольственных наборов от Фонда", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. С 4 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.