Фонд Рината Ахметова помогает жителям Донбасса справиться с психологическими потрясениями

"Для Рината Ахметова помощь жителям Донбасса и забота о них всегда были приоритетом. Начиная с 2014 года психологическую поддержку Фонда получили более 60 тыс. жителей востока страны разного возраста, для этого 250 психологов прошли организованное Фондом обучение по курсу "Травма войны". Истории многих из этих людей вошли в уникальный историко-психологический проект Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Его цель – рассказать всему миру о судьбах людей, жизнь которых конфликт на Донбассе навсегда разделил на "до" и "после". В рамках этого проекта Фонд Рината Ахметова открыл направление "Преодолеть. Помогает психолог", продолжая многолетнюю системную работу в этой сфере. Фонд первым в стране поднимает проблему массового посттравматического стрессового расстройства, выносит ее в публичную плоскость, формулирует и предлагает решение", – рассказала директор департамента коммуникаций Фонда Юлия Ершова.

Фото: akhmetovfoundation.org

Первый эфир с психологом в рамках деятельности Музея "Голоса Мирных" состоялся 19 августа. Экспертом выступила Алена Лукьянчук, которая ответила на наиболее беспокоящие людей вопросы.

Фото: akhmetovfoundation.org

"Когда в 2014 году Фонд Рината Ахметова активно занимался расселением и эвакуацией переселенцев с Донбасса, возникла идея психологической помощи. Ко мне обратились, и в течение двух недель совместными усилиями нам удалось собрать команду квалифицированных психологов. Привлекли специалистов из Одесской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Тогда это была единственная возможность помочь людям справиться со стрессом. Я сама переселенка, поэтому понимала, как необходима эта помощь. Эта работа стала вкладом в масштабную миротворческую миссию. Психологическая служба также консультировала людей во время обстрелов. Это все очень больно и страшно. Чтобы побороть стресс, с каждым из пострадавших мы переживали те эмоции и боль, которые они испытывали", – рассказала Алена Лукьянчук.

ВИДЕО

Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

Чтобы понять, нужна ли вам психологическая помощь, можно пройти тест на сайте Фонда Рината Ахметова.

Вы также можете обратиться за помощью к психологам Фонда по телефону горячей линии: 0800509001.

Чтобы узнать истории Мирных Донбасса, а также оставить свою, перейдите по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ru/my-story.