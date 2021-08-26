ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Фонд Рината Ахметова помогает жителям Донбасса справиться с психологическими потрясениями

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Истории многих из этих людей вошли в уникальный историко-психологический проект Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных"
Истории многих из этих людей вошли в уникальный историко-психологический проект Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова в рамках уникального проекта Музей "Голоса Мирных" оказывает психологическую помощь жителям Донбасса. Это касается тех свидетелей вооруженного конфликта, которые пережили стресс и душевное потрясение. Для таких людей Фонд проводит вебинары, а также прямые эфиры со специально обученными психологами.

"Для Рината Ахметова помощь жителям Донбасса и забота о них всегда были приоритетом. Начиная с 2014 года психологическую поддержку Фонда получили более 60 тыс. жителей востока страны разного возраста, для этого 250 психологов прошли организованное Фондом обучение по курсу "Травма войны". Истории многих из этих людей вошли в уникальный историко-психологический проект Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных". Его цель – рассказать всему миру о судьбах людей, жизнь которых конфликт на Донбассе навсегда разделил на "до" и "после". В рамках этого проекта Фонд Рината Ахметова открыл направление "Преодолеть. Помогает психолог", продолжая многолетнюю системную работу в этой сфере. Фонд первым в стране поднимает проблему массового посттравматического стрессового расстройства, выносит ее в публичную плоскость, формулирует и предлагает решение", – рассказала директор департамента коммуникаций Фонда Юлия Ершова.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

Первый эфир с психологом в рамках деятельности Музея "Голоса Мирных" состоялся 19 августа. Экспертом выступила Алена Лукьянчук, которая ответила на наиболее беспокоящие людей вопросы.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"Когда в 2014 году Фонд Рината Ахметова активно занимался расселением и эвакуацией переселенцев с Донбасса, возникла идея психологической помощи. Ко мне обратились, и в течение двух недель совместными усилиями нам удалось собрать команду квалифицированных психологов. Привлекли специалистов из Одесской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Тогда это была единственная возможность помочь людям справиться со стрессом. Я сама переселенка, поэтому понимала, как необходима эта помощь. Эта работа стала вкладом в масштабную миротворческую миссию. Психологическая служба также консультировала людей во время обстрелов. Это все очень больно и страшно. Чтобы побороть стресс, с каждым из пострадавших мы переживали те эмоции и боль, которые они испытывали", – рассказала Алена Лукьянчук.

ВИДЕО
Видео: Фонд Ріната Ахметова / YouTube

Чтобы понять, нужна ли вам психологическая помощь, можно пройти тест на сайте Фонда Рината Ахметова. 

Вы также можете обратиться за помощью к психологам Фонда по телефону горячей линии: 0800509001.

Чтобы узнать истории Мирных Донбасса, а также оставить свою, перейдите по ссылке https://civilvoicesmuseum.org/ru/my-story.

Теги: Ринат Ахметов, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, обстрелы, травма, психология, пострадавшие, война на Донбассе, музей, психолог
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле
"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле
"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана
"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана
В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте
В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте
Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"
Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"
"Капец, думал, это две Насти", "Реально одинаковые". В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото
"Капец, думал, это две Насти", "Реально одинаковые". В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото
"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву
"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву
Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным
Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным
"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической
"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"Ребенок вернулся с каникул уже не ребенком". Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Ребенок вернулся с каникул уже не ребенком". Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы". Асмус показала подросшую дочь от Харламова
"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы". Асмус показала подросшую дочь от Харламова
"Это то, что шокирует меня самого". Каратист Горуна стал участником "Танцев со звездами"
"Это то, что шокирует меня самого". Каратист Горуна стал участником "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
  "Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
"Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS