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Фонд Вадима Столара передал Александровской больнице медицинское оборудование – Наконечный

В течение 2020 года благотворительный фонд Вадима Столара оказал помощь больницам на сумму около 15 миллионов гривен, рассказал директор фонда Михаил Наконечный.

Фонд Вадима Столара плинирует и в дальнейшем сотрудничать с Александровской больницей
Фонд Вадима Столара плинирует и в дальнейшем сотрудничать с Александровской больницей
Фото: Вадим Столар / Facebook

Благотворительный фонд Вадима Столара передал Александровской больнице 100 функциональных и реанимационных коек, а также тумбы и столики. Об этом в эфире телеканала KyivLive сообщил уполномоченный представитель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киевском городском совете, директор Фонда Михаил Наконечный.

"Уже почти год украинские медики ведут борьбу с коронавирусом. За это время успели устать все, но это не повод опускать руки. В такое нелегкое время благотворительный фонд Вадима Столара в очередной раз передал Александровской клинической больнице города Киева медицинское оборудование, – рассказал он. – В целом мы привезли три грузовика мебели: за все время более 250 коек, именно сегодня – 100 функциональных и реанимационных, которых очень нуждаются больные из интенсивной терапии. А также завезли тумбы и столики".

Директор фонда заверил, что на этом сотрудничество Фонда Вадима Столара и Александровской больницы не закончится.

"Фонд Вадима Столара будет и в дальнейшем сотрудничать с Александровской больницей. В прошлом году в нее и в остальные медучреждения Киева, Одесской, Донецкой областей и других регионов Украины мы направили гуманитарную помощь, а именно: средства индивидуальной защиты, медикаменты, оборудование. Напомню, что в течение 2020 года мы предоставили около 15 миллионов гривен помощи больницам. Учитывая пандемию COVID-19, прежде всего помогаем больницам, определенным опорными в лечении коронавирусной инфекции", – подчеркнул Наконечный.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине подтвердили 1 287 141 случай коронавирусной инфекции, скончалось 24 852 пациента с COVID-19, выздоровело 1 134 120 человек.

Теги: медицина, эпидемия, Вадим Столар, благотворительный фонд , больницы, медицинское оборудование, здравоохранение, реанимация, коронавирус
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