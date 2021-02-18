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Компания Pfizer не поставила Евросоюзу треть заказанного объема вакцин – Reuters

Американская фармацевтическая компания Pfizer на следующей неделе и в первую неделю марта доставит около 5 млн доз вакцины от коронавируса, сказал Reuters один из чиновников стран Евросоюза, участвовавший в переговорах с производителем вакцин.

Pfizer планировала поставлять в ЕС 3,5 млн доз вакцины в неделю с января
Pfizer планировала поставлять в ЕС 3,5 млн доз вакцины в неделю с января
Фото: EPA

Американская фармацевтическая компания Pfizer до сих пор не поставила в Евросоюз около 10 млн доз вакцин против COVID-19, которую разработала совместно с немецким партнером BioNTech. Объем должен был поступить еще в декабре, сообщили представители ЕС агентству Reuters 17 февраля. 

Данный объем составляет треть от запланированных поставок. Это стало еще одним ударом для стран Евросоюза, которые пострадали из-за задержек с поставками вакцины британской компании AstraZeneca и американской Moderna, отметило агентство.

Один из чиновников ЕС, который участвовал в переговорах с производителями вакцин, заявил, что на этой неделе Pfizer доставил в ЕС 4,8 млн доз вакцины COVID-19. Второй чиновник ЕС, участвовавший в переговорах с производителями вакцин, подтвердил дефицит доз, но сказал, что компания обязалась поставить объем до конца марта.

В Pfizer отказались от комментариев, заявив, что графики поставок являются конфиденциальной информацией. По словам одного из чиновников, на следующей неделе и в первую неделю марта будет доставлено около 5 млн доз.

Официальные лица ЕС добавили, что Pfizer должна была поставлять 3,5 млн доз вакцины от COVID-19 в неделю с начала января.

Pfizer 14 января предупредила государства ЕС о временном сокращении поставок своей вакцины против коронавируса, объяснив это модернизацией мощностей компании. Шесть стран – участниц Евросоюза пожаловались в Еврокомиссию на задержки и сокращение поставок вакцины.

Массовая вакцинация от коронавируса в странах Европейского союза официально стартовала 27 декабря 2020 года, людей начали вакцинировать препаратом Pfizer/BioNTech. Эту вакцину одобрил регулятор ЕС.

Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины). Агентство Reuters со ссылкой на информацию Pfizer писало, что компания планирует поставить в ЕС до конца года 500 млн доз, доставка еще 100 млн доз может быть согласована отдельно. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: вакцинация, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, BioNTech, Pfizer
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