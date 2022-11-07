Французская семья разыскивает украинку, которая еще в 90-х гостила у них. Они хотят дать ей убежище и сейчас

У мадам Аляр пятеро взрослых детей, одна приемная дочь и 10 внуков. Женщина хранит более 30 лет фото девочки из Украины, приехавшей вместе с другими детьми во Францию на оздоровление.

"Я помню, когда я пошла на остановку автобуса, я впервые увидела Ирину. Это была маленькая девочка с болезненным видом, бледным лицом, и она плакала. Я думаю, для нее было трудно оставить свою семью, она была единственным ребенком у них. Я ее обняла, мы пришли сюда, у меня тогда была дочь Клер такого же возраста, как Ирина, сыну было тогда три. Были еще и другие дети – и в конце концов мы все приняли Ирину очень хорошо", – говорит женщина.

С тех пор у семьи сохранились только фото, которые девочка привезла с собой, на них она с родителями.

Фото: tsn.ua

Мадам Алляр говорит, что очень сожалеет, что тогда не записала ни города, ни улицы или фамилию Ирины. Как только в Украине началась полномасштабная война, она постоянно вспоминает свою гостью.

"С тех пор, как началась война, я слежу, смотрю новости. Мы бы очень хотели ее увидеть, мы помогаем другим украинским семьям и хотели бы очень иметь возможность ей помочь также. Потому что, я думаю, все украинцы нуждаются в помощи сейчас. Я понимаю, что у нее уже наверняка свои дети, но мы помогаем семьям беженцев, прибывших во Францию", – рассказывает мадам Алляр.

"Дорогая Ирина, мы очень хотим тебя поддержать! Где бы ты сейчас ни была, я хочу, чтобы ты была в безопасности и мы ужасно хотим видеть тебя здесь, наш дом открыт для тебя и твоей семьи. Всегда ждем", – обратилась женщина к украинке.

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