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ОБЩЕСТВО

Французская семья разыскивает украинку, которая еще в 90-х гостила у них. Они хотят дать ей убежище и сейчас

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Французская семья дважды принимала у себя в Ирину 1993 94 годах по программе "Дети Чернобыля"
Французская семья дважды принимала у себя в Ирину 1993–94 годах по программе "Дети Чернобыля"
Фото: tsn.ua

Французская семья Алляр из городка Мервиль на севере страны ищет девочку из Украины, которую дважды принимали у себя в 1993–1994 годах. Тогда ей было 10 лет и она попала к ним по программе "Дети Чернобыля". Семья не знает ни фамилии, ни украинского адреса девочки, только ее имя – Ирина. Об это сообщил телеканал "1+1".

У мадам Аляр пятеро взрослых детей, одна приемная дочь и 10 внуков. Женщина хранит более 30 лет фото девочки из Украины, приехавшей вместе с другими детьми во Францию на оздоровление.

"Я помню, когда я пошла на остановку автобуса, я впервые увидела Ирину. Это была маленькая девочка с болезненным видом, бледным лицом, и она плакала. Я думаю, для нее было трудно оставить свою семью, она была единственным ребенком у них. Я ее обняла, мы пришли сюда, у меня тогда была дочь Клер такого же возраста, как Ирина, сыну было тогда три. Были еще и другие дети – и в конце концов мы все приняли Ирину очень хорошо", – говорит женщина.

С тех пор у семьи сохранились только фото, которые девочка привезла с собой, на них она с родителями.

Фото: tsn.ua
Фото: tsn.ua

Мадам Алляр говорит, что очень сожалеет, что тогда не записала ни города, ни улицы или фамилию Ирины. Как только в Украине началась полномасштабная война, она постоянно вспоминает свою гостью.

"С тех пор, как началась война, я слежу, смотрю новости. Мы бы очень хотели ее увидеть, мы помогаем другим украинским семьям и хотели бы очень иметь возможность ей помочь также. Потому что, я думаю, все украинцы нуждаются в помощи сейчас. Я понимаю, что у нее уже наверняка свои дети, но мы помогаем семьям беженцев, прибывших во Францию", – рассказывает мадам Алляр.

"Дорогая Ирина, мы очень хотим тебя поддержать! Где бы ты сейчас ни была, я хочу, чтобы ты была в безопасности и мы ужасно хотим видеть тебя здесь, наш дом открыт для тебя и твоей семьи. Всегда ждем", – обратилась женщина к украинке.

Для предоставления информации об Ирине или ее родных, журналисті просят написать на электронную почту feedback@1plus1.tv.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Франция, война, война России против Украины, украинки
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