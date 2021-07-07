Футболист сборной Украины профинансировал приезд в страну известного детского хирурга из Германии

Визит Экснера в Украину посвятили Евро 2020.
По данным журналистов, волонтерскую миссию профинансировал полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко.
В течение недели Экснер будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями. Он будет работать совместно со львовскими хирургами в городской клинической больнице №8.
Это 13-й визит Экснера в Украину. Первая его поездка во Львов состоялась во время Евро 2012.
Как отметил сам пластический хирург, некоторых пациентов он уже оперировал ранее – во время предыдущих визитов в страну. По его словам, он почти два года не мог приехать в Украину из-за пандемии коронавируса.