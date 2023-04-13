ГБР подозревает одесского полицейского в краже и сбыте армейского оружия. Он задержан с поличным

По данным следствия, правоохранитель воровал оружие, взрывчатку и боеприпасы в одной из воинских частей и искал желающих приобрести его среди привлекавшихся к ответственности за торговлю оружием.

По оперативным данным, он наладил незаконный сбыт с ноября 2022 года. 12 апреля 2023 года его задержали во время реализации очередной партии – почти полутора тысяч патронов и пистолета за $600.

В ГБР сообщают, что готовятся сообщить о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт оружия) и устанавливают сообщников подозреваемого. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.