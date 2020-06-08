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Глава Нацполиции: На Троицу в церквях Украины собралось около 200 тыс. верующих. Однако все соблюдали масочный режим

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в ходе празднования Троицы украинские священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования.

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В этом году христиане отмечали Троицу 7 июня
В этом году христиане отмечали Троицу 7 июня
Фото: depositphotos.com

В этом году на празднование Троицы в церквях Украины собралось около 200 тыс. верующих. Об этом 8 июня во время совещания по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает Офис президента.

При этом Клименко отметил, что священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования, а также масочный режим.

По словам главы Нацполиции, праздник прошел спокойно.

В этом году христиане отмечали Троицу 7 июня.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили или ограничили массовые мероприятия, в том числе религиозные.

21 мая Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о введении адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня. Согласно документу, в регионах, соответствующих критериям Минздрава о смягчении карантинных мер, допускается проведение религиозных служб при условии, что на 10 м² находится не больше одного человека.

По состоянию на утро 8 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462, умерли 797 человек, выздоровели 12 195.

Теги: Украина, церковь, Троица, Нацполиция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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