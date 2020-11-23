Глава патрульной полиции испытал на себе действие электрошокера

Глава департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser, который используют полицейские для сдерживания агрессии правонарушителя. Сказал, что был в сознании и мог свободно дышать.

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков использовал на себе действие электрошокера Taser, который в полиции будут применять для задержания. Видео обнародовал YouTube-канал "Патрульна поліція України".

Жуков сказал, что Taser помогает на короткое время обездвижить правонарушителя, если ситуация требует экстренных мер. Этим прибором пользуются полицейские во многих странах.

"Сегодня это безопасный способ остановить правонарушителя... Использование Taser одобрило Министерство здравоохранения Украины", – отметил глава патрульной полиции.

После того как подчиненные продемонстрировали на Жукове работу электрошокера, он сообщил: "Это было достаточно неприятно, но я целый и здоровый, мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения ушли".

Он сказал, что потом чувствовал себя как после изнурительной тренировки.

ВИДЕО

Видео: Патрульна поліція України / YouTube

В мае замглавы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что уже в этом году в полицию поступит партия электрошокеров, которые она будет применять вместо дубинок.

"Принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно", – добавил он.