Главный редактор "Украинской правды" сообщила, что заболела COVID-19 после двух доз вакцины

Мусаева: У меня легкое течение болезни, и я думаю, во многом благодаря вакцине Фото: Sevgil Hayretdın Qızı Musaieva / Facebook

"У меня для вас две новости. Плохая – можно заболеть второй раз COVID-19, даже получив две дозы вакцины летом. Доказано мной. Хорошая – это нельзя сравнить с течением болезни в первый раз. Температуры нет, и если бы не потеря обоняния вчера, я бы и дальше считала, что это легкая сезонная простуда. К тому же, тест неделю назад был отрицательным", – сообщила она.

Мусаева добавила, что наносит косметическую маску, которая обладает специфическим запахом, который она не почувствовала.

"А так собиралась в гости к родителям и были планы на воскресенье с друзьями. Берегите себя и не забывайте носить маски. Этот пост не о том, что вакцины не защищают. Наоборот. У меня легкое течение болезни, и я думаю, во многом благодаря вакцине", – уточнила главред "Украинской правды".