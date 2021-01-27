Госорганам запретят требовать справки у граждан – Федоров

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что законопроект о запрете госорганам требовать бумажные документы у граждан предусматривает его введение с 1 сентября 2021 года.

Федоров рекомендовал больше не инвестировать в рынок ксероксов Фото: Михайло Федоров / Facebook

Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывает законопроект, который должен запретить госорганам в Украине требовать справки у граждан. Об этом на странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, документ предусматривает введение запрета с 1 сентября 2021 года.

"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021 года госорганам в Украине требовать бумажные документы/справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах, – написал Федоров. – Рекомендую не инвестировать в рынок ксероксов".

В ноябре 2020 года Минцыфры отменило необходимость справки о составе семьи для получения шести госуслуг.

21 января Федоров анонсировал новые услуги в приложении "Дія". В частности, можно будет сменить место регистрации, зарегистрировать предприятие и получить цифровую подпись.